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После дисквалификации Клебо серебро ЧМ присудили Большунову

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Российский лыжник Александр Большунов получит серебро чемпионата мира в немецком Оберстдорфе в гонке на 50 км после того, как протест норвежской сборной на дисквалификацию Йоханнеса Клебо был отклонен. Об этом сообщается 7 марта на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Золото чемпионата мира получит норвежский спортсмен Эмиль Иверсен. Бронза окажется у норвежца Симена Хегстада Крюгера.

Ранее сообщалось, что Клебо выиграл гонку на 50 км, но был дисквалифицирован из-за инцидента на финише со сломанной палкой Большунова.

После пересмотра итогов гонки остальные лыжники из России заняли следующие места: Алексей Червоткин оказался 14-ым, Илья Семиков на 15 -ом месте, а Евгений Белов на 19-ом.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены выступают на чемпионате мира в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом ОКР. На форме спортсменов нет российского триколора и герба. При победе лыжников из России на церемонии награждения вместо гимна РФ будет звучать гимн FIS.

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