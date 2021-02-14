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Российские лыжники получат нейтральную форму по приезде на ЧМ

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Российские лыжники, заявленные на Чемпионат мира в германском Оберстдорфе, по прибытии на соревнования получат нейтральную форму для выступления. Об этом сообщил старший тренер команды Юрий Бородавко в воскресенье, 14 февраля.

Сливайте WADA: CAS вдвое сократил санкции российскому спорту
Но в ближайшие два года наши атлеты не смогут выступать под своим флагом

«Свою нейтральную форму наши спортсмены получат непосредственно в Оберстдорфе», — сказал он ТАСС.

На ЧМ представят лыжные гонки, прыжки с трамплина и двоеборье. Первенство пройдет в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

Российская команда выйдет на старт чемпионата под флагом Олимпийского комитета РФ и названием Russian Ski Federation (RSF).

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года постановил, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Таким образом, CAS сократил сроки санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, но не отменил их окончательно.

В Совете Федерации называли такое решение политизированным, являющимся наказанием для всей страны.

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