Клебо дисквалифицирован по итогам лыжного марафона на ЧМ в Германии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо дисквалифицирован по итогам лыжного марафона с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем в Германии. Об этом 7 марта сообщили ТАСС в сборной Норвегии.

Таким образом, по итогам гонки российский лыжник Александр Большунов занимает второе место.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Большунов в марафоне финишировал третьим. На финишной прямой у российского спортсмена произошло столкновение с Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо стал чемпионом мира, серебро— у его соотечественника Эмиля Иверсена.

Ранее сообщалось, что менеджер сборной России Юрий Чарковский заявил, что наша команда подала протест против Клебо.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Большунов сообщил, что не собирается посещать церемонию награждения после гонки.

Ранее на чемпионате мира в Германии Большунов победил в скиатлоне на 30 км, а также в составе российской сборной стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте. Клебо одержал победу в спринте, а в составе сборной Норвегии — в командном спринте и эстафете.