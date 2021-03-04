Королевский такт: Большунов борется за лыжную корону

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе уже разыграно восемь из 12 комплектов медалей в лыжных гонках. Несмотря на силу сборной России, «разделки» свободным стилем наград нам не принесли. Лидер мирового сезона и досрочный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов остался четвертым, у женщин днем ранее Татьяна Сорина осталась пятой. Впереди еще четыре вида программы — эстафеты и марафоны. Почти в каждой гонке у россиян есть шансы на медали, вопрос только в том, сколько их будет и какого достоинства. И главная интрига турнира — станет ли Большунов седьмым в истории обладателем неформального, но очень почетного звания «Король лыж».

Большунов против всех

Итак, после восьми гонок золотые медали есть всего у трех сборных, и Россия в их числе. Что само по себе замечательно, ведь на прошлом чемпионате мира наши лыжники обошлись без побед. С другой стороны, награды у нас всего две, и к обеим причастен Большунов. Как предсказывали некоторые эксперты перед турниром, в мужской части битва за золото разворачивается между Сан Санычем и всей сборной Норвегии. И пока скандинавы выигрывают, что неудивительно — численное преимущество на их стороне.

Большунов — бесспорно лучший гонщик планеты двух последних лет. Это он подтвердил, уверенно и красиво выиграв скиатлон у всех норвежцев разом. Следом Александр сделал всё возможное для победы в командном спринте, но его напарник Глеб Ретивых не выдержал заданный темп и проиграл не только Норвегии с Йоханнесом Клебо и Эриком Вальнесом, но и финнам — на выходе у России бронза.

Вот еще один интересный нюанс — главным соперником Большунова уже почти официально принято считать Клебо. И как лыжник Саша многим кажется куда сильнее — он универсал, одинаково хорошо владеет и классическим ходом, и «коньком». Но при этом он в Оберстдорфе впервые стал чемпионом мира. А у Клебо побед на ЧМ уже пять, при этом две на нынешнем турнире, хотя он почти полностью пропустил международный сезон и явно не в лучшей форме.

Шанс сравняться по золоту с норвежцем в рамках ЧМ-2021 Большунов упустил 3 марта, хотя на мужскую гонку 15 км свободным стилем с раздельного старта россиянин выходил явным фаворитом — Клебо вообще не стал отбираться на эту дистанцию на национальном уровне. Но опять же, в Норвегии есть кому побеждать и без Йоханнеса. Саша мощно начал, лидировал на первой половине «разделки», но затем сдал и к финишу пришел, проиграв 8,1 секунды молодому Харальду Амундсену. А ведь многие главные конкуренты бежали сзади и знали время россиянина. В итоге на втором круге мощно накатил Ханс Кристер Холунн, который привез Большунову почти 45 секунд. А Александра опередил еще и Симен Крюгер, и в этой гонке мы остались без пьедестала.

— Думаю, что Саша просто неправильно распределил силы, — отметил в беседе с «Известиями» призер ЧМ-2001, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин. — Денис Спецов умеет бегать эту гонку очень хорошо, и он так быстро ее никогда не начинает, что показали сегодня и норвежцы. У Саши состояние позволяет бороться и за медали, и за первое место. Мальцев порадовал, для его уровня выступил неплохо. В последующих гонках у нас максимальные шансы. Сегодня тоже все кричали, что Большунов выиграет, но норвежцы показали, что они сильные тактики, и обыграли наших. Думаю, сейчас наши ребята станут немножко потрезвее к этим вопросам относиться и в эстафете покажут бой.

Пожалуй, единственным поводом для радости стало пятое место Артема Мальцева.

— Надеюсь, у нас все-таки будут две золотые медали на этом ЧМ, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» призер ЧМ-2017 Наталья Матвеева. — Если говорить про «разделку», то хорошее начало было у Сашки Большунова. Видимо, на концовку сил не хватило. Очень порадовал Артем Мальцев, молодец. Приехал на чемпионат мира как запасной, а сейчас показывает один из лучших результатов в мужской команде после, соответственно, Александра на дистанции.

Ставка на эстафету

Следующей в программе турнира у мужчин стоит эстафета, за которую тоже тревожно. Еще месяц назад казалось, что Россия в командной гонке будет если не наравне с Норвегией, то почти рядом. Но уже по ходу чемпионата мы потеряли Дениса Спицова и Сергея Устюгова, по злой иронии судьбы травмировавшихся после падений на одном и том же спуске. И теперь даже с Большуновым российской четверке будет очень сложно биться за золото.

— У нас высокие шансы на победу в следующих дисциплинах: в марафоне и командной эстафете, — продолжила Наталья Матвеева. — Сами видите, что происходит с нашей сборной на ЧМ: падения, травмы. Но в ребят и девчонок надо продолжать верить. Они не будут опускать руки.

При этом Большунов всё еще может стать главным героем чемпионата и вписать свое имя в историю лыжных гонок, если выиграет марафон. По традиции, ведущей отсчет еще с 50-х годов прошлого века, гонщик, в рамках одного крупного старта — чемпионата мира или Олимпиады — побеждающий на двух самых длинных дистанциях, получает неофициальный титул «Король лыж». И пока таких спортсменов история знает лишь шесть, в том числе Владимира Кузина и Николая Зимятова. Большунов уже выиграл 30-километровый скиатлон, и теперь марафон будет иметь для него особое значение.

Российские девушки, которые по ходу сезона тоже подавали большие надежды, в Германии пока остаются без медалей. Львиную их долю забирают гонщицы из Норвегии и Швеции. Прославленная Тереза Йохауг выиграла обе дистанционные гонки, Йонна Сундлинг стала двукратной чемпионкой в спринтах, не отстают и их подруги по командам.

Но неудачное выступление россиянок, как и у мужчин, во многом можно объяснить проблемами со здоровьем. Татьяна Сорина перед чемпионатом восстанавливалась от неприятной травмы колена, Наталья Непряева в рекордные сроки залечила переломы двух пальцев. Поэтому даже в эстафете, намеченной на 4 марта, шансы сборной России попасть на пьедестал куда более туманные, чем у мужчин. Первые два места наверняка зарезервированы за норвежками и шведками. А россиянкам предстоит еще повоевать за бронзу со сборной США.

Что касается марафона, то на 30-километровой дистанции классическим ходом тягаться со скандинавскими дистанционщицами будет невероятно трудно. И любая медаль для Сориной, Непряевой, Юлии Ступак или кого-либо еще станет настоящим подвигом.