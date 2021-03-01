Путин поздравил Большунова с победой на ЧМ по лыжным гонкам

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах. И конечно, своей победой порадовали тренеров и наставников, всех поклонников лыжных гонок в нашей стране», — говорится в телеграмме.

Президент также пожелал спортсмену здоровья, благополучия и новых успехов.

Александр Большунов 27 февраля завоевал золото в скиатлоне и принес команде первую медаль на турнире. Он лидировал почти всю вторую половину дистанции. За ним следовали пять норвежцев.

24-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. До этого он занимал вторые и третьи места.