Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком городе Оберстдорфе и принес команде первую медаль на турнире. Об этом сообщила в субботу, 27 февраля, газета «Спорт-Экспресс».

Большунов лидировал почти всю вторую половину дистанции. За ним следовали пять норвежцев.

24-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. До этого лыжник занимал вторые и третьи места.

В этом турнире второе и третье места заняли норвежцы Симен Хегстад Крюгер и Ханс Холунн соответственно.

Ранее, 25 февраля, Большунов и Сергей Устюгов вышли в финал спринта классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе. Большунов стал третьим в своем забеге, пропустив вперед норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса.

В начале февраля стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира.

Как рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко, лыжник сдержанно отреагировал на новость о досрочной победе в Кубке мира.