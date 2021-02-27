Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В СНБО назвали «божьей карой» отключение на Украине нового телеканала
Мир
Международные учения НАТО начались в Черном море
Экономика
В России вдвое сократилось число выданных кредитных карт
Мир
Радикалы закидали пиротехникой офис генпрокурора Украины
Мир
В Греции раскритиковали политику Евросоюза в отношении России
Мир
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении
Туризм
В Ленобласти появился веломаршрут длиной 400 км
Мир
Айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды
Мир
В США одобрили план стимулирования экономики на $1,9 трлн

Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком городе Оберстдорфе и принес команде первую медаль на турнире. Об этом сообщила в субботу, 27 февраля, газета «Спорт-Экспресс».

Зимняя смазка: сможет ли Большунов стать чемпионом мира
Сборная России в Германии будет бороться и с норвежцами, и с трассой

Большунов лидировал почти всю вторую половину дистанции. За ним следовали пять норвежцев.

24-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. До этого лыжник занимал вторые и третьи места.

В этом турнире второе и третье места заняли норвежцы Симен Хегстад Крюгер и Ханс Холунн соответственно.

Ранее, 25 февраля, Большунов и Сергей Устюгов вышли в финал спринта классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе. Большунов стал третьим в своем забеге, пропустив вперед норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса.

В начале февраля стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира.

Как рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко, лыжник сдержанно отреагировал на новость о досрочной победе в Кубке мира.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021