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Александр Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции

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Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

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Россиянин пришел к финишу, показав время 35 минут 16,3 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, третье — его соотечественник Пол Голберг.

По ходу гонки Большунов упал и откатился на 38-е место, но спустя несколько километров сумел вернуться в лидирующую группу, отмечает 30 января «Спорт-Экспресс».

Россиянин Сергей Устюгов стал седьмым (+5,9), Илья Семиков — восьмым (+6,4), Иван Якимушкин — девятым (+6,6).

Накануне Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом в свободном стиле. Он преодолел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Вторым стал норвежец Симен Крюгер.

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