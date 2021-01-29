Битва тарана: Большунов и Клэбо выявят сильнейшего в Фалуне

Этап Кубка мира в шведском Фалуне станет отличным разогревом перед чемпионатом мира-2021. Впервые за два месяца на трассу вместе выйдут два главных лыжника мира — Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо. А еще взгляды болельщиков будут прикованы к финну Йони Мяки, сенсационно опередившем Большунова в скандальной эстафете в Лахти. Остроту этапу придает и тот факт, что для ряда лыжников это последняя возможность отобраться на ЧМ. Например, для двукратного чемпиона Сергея Устюгова, переболевшего коронавирусом.

Репетиция перед ЧМ

Последнюю неделю все активно обсуждали скандальные ситуации, в которые в Лахти угодил Александр Большунов. В скиатлоне он столкнулся на трассе с Хансом Холунном, когда боролся с пятью норвежцами, а в эстафете четырехкратный призер Олимпийских игр и вовсе схлопотал дисквалификацию, причем сразу для всей команды. Сперва он замахнулся палкой на финна Йони Мяки на последних метрах дистанции, когда тот закрыл ему коридор для атаки, а затем протаранил финна после финиша. Эта история стала едва ли не главной новостью недели. Хотя, казалось бы, в лыжах это далеко не первый подобный случай, да и с самим финном ничего страшного не случилось. Но в итоге дело дошло до заявления в финскую полицию, а Большунову вместе с президентом федерации Еленой Вяльбе пришлось приносить официальные извинения.

Теперь Большунов и Мяки встретятся снова — в спринтерской гонке в воскресенье. Не факт, правда, что противостояние будет очным: для этого нужно, чтобы они по жребию попали в один забег либо вместе дошли до финала. В плане спортивной борьбы куда интереснее, что покажет тот же Большунов в битве с Клебо.

На предыдущем этапе в Лахти у Александра были проблемы со смазкой лыж. Возможно, из-за этого он не выглядел непобедимым и в скиатлоне уступил товарищам Клебо по норвежской команде. В какой форме сейчас Йоханнес — вообще сложно сказать. Судя по внутринорвежским стартам, не в самой лучшей, но с тех пор ведь прошло время.

— Норвежцы очень хорошо показали себя в Лахти, у них остались свежие силы, — подчеркнул «Известиям» олимпийский чемпион Михаил Девятьяров. — Александр Большунов же немного устал после прошедшего «Тур де Ски», поэтому конкурировать будет непросто.

Клебо заявил, что на чемпионате мира собирается бежать пять гонок — спринт, скиатлон, командный спринт, эстафету и марафон. Разделку он пропустит, и не факт, что выйдет на нее в Фалуне. Большунов наверняка же нацелится на всю программу, пропускать гонки — не в его правилах. В Швеции у россиянина отдельные счеты не только к Клебо и Мяки, но и еще к одному норвежцу — Эмилю Иверсену. Тот допустил в адрес россиянина абсолютно хамские высказывания, и есть только один способ ему ответить — на лыжне.

Перспективы Устюгова

Для Сергея Устюгова гонки в Фалуне могут стать ключевыми. Пока наш чемпион мира после болезни не успел заслужить места в сборной на чемпионате мира. Конкуренция за попадание в состав так высока, что даже для участия в хотя бы одной гонке в Оберсдорфе Устюгову в Фалуне нужно попадать минимум в топ-10.

А ведь за то же самое будут бороться и остальные: Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, плюс подъехавший из России классист Илья Порошкин. У каждого будет шанс попасть в команду. Потенциально Устюгов мог бы пригодиться везде, от спринта до марафона. Но от его результатов именно на этом этапе будет зависеть, в какой гонке получится выступить на «мире».

— Судя по тому, как Устюгов пробежал эстафету в Лахте – будет тяжеловато, — продолжил Девятьяров. — Если поставят в спринт, где ему лучше всего, то сможет набрать форму. Все зависит от того, как будет себя готовить. Его очень сильно подкосил коронавирус. Болезнь повлияла на здоровье, эмоциональное состояние. Не уверен, что Устюгов выйдет в своей кондиции. Сложно говорить о шансах.

Больше в перспективы Устюгова верит призер ЧМ-2001, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин.

— Любой спортсмен перед выходом на старт всегда рассчитывает на первое место, — отметил «Известиям» Крянин. — Все выходят выигрывать. Будем смотреть не только на Большунова, но и на Устюгова. Какие у Сергея шансы отобраться на чемпионат мира? Не могу сказать. Если он выложится на сто процентов, то почему нет? Шанс есть всегда. Я думаю, и наши девушки будут перед выходом держать в голове мысль только о первом месте. Сами понимаете, заранее сложно загадывать, будем смотреть.

В женской команде с отбором на чемпионат мира тоже все непросто. Гарантировавшие себе места Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Алиса Жамбалова выбыли по состоянию здоровья. Успеют ли восстановиться — большой вопрос, особенно в отношении Жамбаловой, у которой коронавирус. Теперь получается, что ставить на гонки Кубка мира нам почти некого — пришлось срочно вызывать с Кубка России ветеранов. Так что в Фалуне будем надеяться в основном на Наталью Непряеву — программа этапа ей как раз подходит, чтобы побороться с норвежкой Йохауг и шведками.

— Непряева способна конкурировать с норвежками и шведками, — считает Михаил Девятьяров. — Надеюсь, что остальные девчонки, которые получили шанс в связи с отсутствием трех лидеров, смогут набрать форму и достойно себя показать. Норвежки после этапа в Лахти выглядят очень серьезно. Не знаю, сможет ли с ними кто-то побороться. Посмотрим.

Расписание этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция)

29 января, пятница

13.15 Мужчины. Разделка, 15 км (С)

15.00 Женщины. Разделка, 10 км (С)

30 января, суббота

15.30 Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

16.55 Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

31 января, воскресенье

15.30 Спринт. Финалы (К)