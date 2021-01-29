Российский лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом в свободном стиле на этапе Кубка мира в Швеции, которая состоялась в пятницу, 29 января.

Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Вторым стал норвежец Симен Крюгер. Его российский спортсмен опередил менее чем за две секунды до финиша. Третьим стал еще один норвежец Шур Рете, уступив Большунову 24 секунды.

В десятке сильнейших еще два россиянина — Иван Якимушкин, уступивший Большунову 51 секунду (5-е место), и Денис Спицов с проигрышем в минуту и 21 секунду (10-е место).

Мужская индивидуальная гонка открыла программу этапа Кубка мира в шведском Фалуне. Соревнования завершатся в воскресенье, 31 января, мужским спринтом.

24 января на этапе Кубка мира в Лахти между Большуновым и финном Йони Мяки произошла стычка на финише эстафеты. Финн подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног.

Позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила российскую команду бронзы за неспортивное поведение Большунова, команду дисквалифицировали. Однако на третье место поднялся второй состав сборной России, также выступивший в гонке, но финишировавший четвертым.

25 января Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе извинились перед финским спортсменом Йони Мяки за инцидент со столкновением.

Через два дня после этого Финская лыжная ассоциация приняла извинения российского спортсмена Александра Большунова.