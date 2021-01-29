Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19
Экономика
Биткоин резко начал расти в цене после поста Илона Маска
Мир
Минкульт Украины внес еще пять российских артистов в черный список
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Мир
Лукашенко анонсировал введение мер по соцсетям для защиты интересов государства и народа
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира
Общество
Путин поручил проработать введение доплат за классное руководство в колледжах
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от Запада
Экономика
Мантуров анонсировал повышение ставок утильсбора на автомобили

Российский лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом в свободном стиле на этапе Кубка мира в Швеции, которая состоялась в пятницу, 29 января.

Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Вторым стал норвежец Симен Крюгер. Его российский спортсмен опередил менее чем за две секунды до финиша. Третьим стал еще один норвежец Шур Рете, уступив Большунову 24 секунды.

Линейка запасных: смогут ли биатлонисты проявить себя на ЧЕ
В Польше россияне способны брать медали в каждой гонке

В десятке сильнейших еще два россиянина — Иван Якимушкин, уступивший Большунову 51 секунду (5-е место), и Денис Спицов с проигрышем в минуту и 21 секунду (10-е место).

Мужская индивидуальная гонка открыла программу этапа Кубка мира в шведском Фалуне. Соревнования завершатся в воскресенье, 31 января, мужским спринтом.

24 января на этапе Кубка мира в Лахти между Большуновым и финном Йони Мяки произошла стычка на финише эстафеты. Финн подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног.

Позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила российскую команду бронзы за неспортивное поведение Большунова, команду дисквалифицировали. Однако на третье место поднялся второй состав сборной России, также выступивший в гонке, но финишировавший четвертым.

25 января Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе извинились перед финским спортсменом Йони Мяки за инцидент со столкновением.

Через два дня после этого Финская лыжная ассоциация приняла извинения российского спортсмена Александра Большунова.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021