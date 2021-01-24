Российскую команду лишили бронзы эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти

Первую команду сборной России по лыжным гонкам лишили бронзовых медалей, завоеванных спортсменами в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти из-за неспортивного поведения Александра Большунова. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS) в воскресенье, 24 января.

В воскресной гонке победила сборная Норвегии, второе место заняла команда Финляндии. Первая команда российской сборной заняла третье место. Однако после финиша между Большуновым и финским лыжником Йони Мяки произошел инцидент, после чего жюри дисквалифицировало команду.

Таким образом, вторая команда сборной России, финишировавшая четвертой, поднялась на третью строчку.

На финишной прямой мужской эстафеты Большунов соревновался с Мяки за второе место. Однако финн оттеснил россиянина к краю трассы, после чего россиянин махнул в его сторону палкой, а после финиша врезался в команду соперников, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что нужно дисквалифицировать не россиян, а финнов.

«Саша [Большунов] четко занял правый коридор. Финн начал перестраиваться, был контакт по лыжам два раза, это вывело Сашу на эмоции. Финальный эпизод, конечно, тоже будет рассматриваться. Но сам гоночный инцидент должны рассмотреть в плане дисквалификации Финляндии», — сказал тренер.

Сорин пообещал, что команда подаст протест на действия финна во время эстафеты.

Накануне Большунов потерял лидерство в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти из-за падения. Спортсмен шел в группе лидеров, но после падения занял только 5-е место, уступив норвежцу Эмилю Иверсену 20,9 секунды. На него упал норвежский лыжник, заверив, что это произошло неспециально,

Следующий этап Кубка мира начнется 29 января в шведском Фалуне. Соревнования продлятся до 31 января.