Большунова куш: Россия борется за золотой дубль на «Тур де Ски»
В итальянском Тоблахе прошли две лыжные гонки преследования классическим стилем. В женской Юлия Ступак (Белорукова) одержала яркую победу, отыграв почти полминуты отставания и опередив на финише олимпийскую чемпионку американку Джессику Диггинс. У мужчин подиум получился полностью российским: победил Александр Большунов, который на этом «Тур де Ски» выиграл уже четвертую гонку подряд, вторым стал Иван Якимушкин, а третьим — Евгений Белов.
Секрет во внутренней конкуренции
Гонка проходила по сокращенному кругу: вместо 15 км спортсмены пробежали чуть больше 13 км. Дело в том, что на большом круге в одном месте ратрак повредил оптиковолоконный кабель, что сделало невозможной ТВ-трансляцию. Александр Большунов стартовал первым с вполне отыгрываемым отрывом в 8 секунд. Группа из шести россиян и француза Мориса Манифика даже не стала пытаться догнать россиянина. В итоге Большунов ушел вперед, на финише он довел свое преимущество почти до минуты. Все остальные вели тактическую борьбу за места на подиуме.
Адриен Бакшайдер из Франции и Александр Большунов из России в масс-старте мужских лыжных гонок на 15 км классической техникой во время Tour de Ski
За несколько сот метров до финиша упал и сломал палку Артем Мальцев, который на тот момент в группе шел вторым-третьим. Евгений Белов, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин вырвались вперед, за ними шел Морис Манифика. На финише молодой воспитанник Олега Перевозчикова оказался чуть проворней и занял вторую позицию. Белов и Червоткин снова, как и пару дней раньше, вели борьбу за третье место, и удачливей был первый.
— Секрет успеха наших лыжников — во внутренней конкуренции и грамотно выстроенной системе, — считает призер чемпионата мира Сергей Крянин. — Ведь Червоткин и Большунов выросли из молодежной сборной. В команде есть три равноценные группы, которые конкурируют между собой плюс явный лидер в лице Большунова. Уверен, что он был готов бороться и с Клэбо. И теперь, пусть даже норвежец не приехал, спокойно выходит и делает свою работу. Это не наши проблемы, что норвежцев нет. Главное, что россияне выступают выше всяких похвал.
Алексей Червоткин из России, Федерико Пеллегрино из Италии и Александр Большунов из России в масс-старте мужских лыжных гонок на 15 км классической техникой во время Tour de Ski
В общем зачете многодневки преимущество Большунова теперь достаточно велико и составляет больше двух минут. А вот за второе-третье места борьба будет плотной: за три гонки до финиша в 30 секунд поместились четыре лыжника: россияне Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Денис Спицов, плюс француз Морис Манифика.
— Я всегда жду отличных результатов от спортсменов, поэтому и надеюсь на пьедестал с нашими ребятами, — отметила в интервью «Известиям» президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
До Диггинс меньше минуты
В женской гонке не обошлось без трогательной нотки: Юлия Ступак одержала победу в первый день рождения своего сына Арсения. После финиша россиянка со слезами на глазах рассказывала, как ей жаль, что не может быть рядом с мальчиком в такой праздник. А потом станцевала в честь него ламбаду на пьедестале почета.
Юлия Ступак из России одержала победу в гонке преследования классической техникой на 10 км среди женщин в Тоблахе
Юлия Ступак провела в Тоблахе лучшую свою гонку после декрета, если не вообще в карьере. А ведь уходила она в гонку с четвертой позиции с отставанием в 26 секунд от лидера — вполне весомый задел, который не так и просто отыграть на 10-километровой дистанции.
Вместе со шведкой Эббой Андерссон россиянка с ходу догнала дуэт американок — олимпийскую чемпионку Джессику Диггинс и Рози Бреннан. А потом на финише Ступак была явно свежее других и не оставила Диггинс шансов в одновременном бесшажном ходе. В общем зачете россиянка пока идет третьей, правда, проигрывая Диггинс довольно много — 58 секунд. Впрочем, впереди еще три гонки, из них две — любимым для Ступак классическим стилем.
— Юля сейчас очевидно хорошо готова и находится на подъеме, — поделилась мнением призер Олимпийских игр Наталья Коростелева. — Но расклады на заключительные три гонки могут быть самыми разными. С одной стороны, там спринт, где американки вроде бы сильнее. С другой — финишная гора. А на ней можно легко отыграть или проиграть очень много. Если не ошибаюсь, Диггинс раньше ходила в эту гору с большим трудом. А Бреннан, судя по преследованию, уже сейчас тяжеловато. Но Юля тоже раньше не была выдающимся восходителем.
Эбба Андерссон из Швеции, Юлия Ступак из России и Джесси Диггинс из США на пьедестале почета после женской гонки преследования на 10 км классической техникой, Тоблах
Впрочем, после перерыва показатели Ступак могли измениться, допустила эксперт.
Хотя, конечно, после перерыва всё может измениться.
«Тур де Ски». Общий зачет
Женщины
1. Джессика Диггинс (США) — 1:54.15
2. Рози Бреннан (США) — 0,22
3. Юлия Ступак (Россия) — 0,58
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1,29
5. Татьяна Сорина (Россия) — 1,53
6. Эбба Андерссон (Швеция) — 2,08...
10. Наталья Непряева (Россия) — 2,35
Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) — 2:15.51
2. Артем Мальцев (Россия) — 2,06
3. Морис Манифика (Франция) — 2,09
4. Денис Спицов (Россия) — 2,15
5. Иван Якимушкин (Россия) — 2,30
6. Евгений Белов (Россия) — 3,16