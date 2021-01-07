Большунова куш: Россия борется за золотой дубль на «Тур де Ски»

В итальянском Тоблахе прошли две лыжные гонки преследования классическим стилем. В женской Юлия Ступак (Белорукова) одержала яркую победу, отыграв почти полминуты отставания и опередив на финише олимпийскую чемпионку американку Джессику Диггинс. У мужчин подиум получился полностью российским: победил Александр Большунов, который на этом «Тур де Ски» выиграл уже четвертую гонку подряд, вторым стал Иван Якимушкин, а третьим — Евгений Белов.

Секрет во внутренней конкуренции

Гонка проходила по сокращенному кругу: вместо 15 км спортсмены пробежали чуть больше 13 км. Дело в том, что на большом круге в одном месте ратрак повредил оптиковолоконный кабель, что сделало невозможной ТВ-трансляцию. Александр Большунов стартовал первым с вполне отыгрываемым отрывом в 8 секунд. Группа из шести россиян и француза Мориса Манифика даже не стала пытаться догнать россиянина. В итоге Большунов ушел вперед, на финише он довел свое преимущество почти до минуты. Все остальные вели тактическую борьбу за места на подиуме.

Большунова куш Адриен Бакшайдер из Франции и Александр Большунов из России в масс-старте мужских лыжных гонок на 15 км классической техникой во время Tour de Ski Фото: Global Look Press/Maxim Thore

За несколько сот метров до финиша упал и сломал палку Артем Мальцев, который на тот момент в группе шел вторым-третьим. Евгений Белов, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин вырвались вперед, за ними шел Морис Манифика. На финише молодой воспитанник Олега Перевозчикова оказался чуть проворней и занял вторую позицию. Белов и Червоткин снова, как и пару дней раньше, вели борьбу за третье место, и удачливей был первый.

— Секрет успеха наших лыжников — во внутренней конкуренции и грамотно выстроенной системе, — считает призер чемпионата мира Сергей Крянин. — Ведь Червоткин и Большунов выросли из молодежной сборной. В команде есть три равноценные группы, которые конкурируют между собой плюс явный лидер в лице Большунова. Уверен, что он был готов бороться и с Клэбо. И теперь, пусть даже норвежец не приехал, спокойно выходит и делает свою работу. Это не наши проблемы, что норвежцев нет. Главное, что россияне выступают выше всяких похвал.

Большунова куш Алексей Червоткин из России, Федерико Пеллегрино из Италии и Александр Большунов из России в масс-старте мужских лыжных гонок на 15 км классической техникой во время Tour de Ski Фото: Global Look Press/Maxim Thore

В общем зачете многодневки преимущество Большунова теперь достаточно велико и составляет больше двух минут. А вот за второе-третье места борьба будет плотной: за три гонки до финиша в 30 секунд поместились четыре лыжника: россияне Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Денис Спицов, плюс француз Морис Манифика.

— Я всегда жду отличных результатов от спортсменов, поэтому и надеюсь на пьедестал с нашими ребятами, — отметила в интервью «Известиям» президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

До Диггинс меньше минуты

В женской гонке не обошлось без трогательной нотки: Юлия Ступак одержала победу в первый день рождения своего сына Арсения. После финиша россиянка со слезами на глазах рассказывала, как ей жаль, что не может быть рядом с мальчиком в такой праздник. А потом станцевала в честь него ламбаду на пьедестале почета.

Большунова куш Юлия Ступак из России одержала победу в гонке преследования классической техникой на 10 км среди женщин в Тоблахе Фото: Global Look Press/Maxim Thore

Юлия Ступак провела в Тоблахе лучшую свою гонку после декрета, если не вообще в карьере. А ведь уходила она в гонку с четвертой позиции с отставанием в 26 секунд от лидера — вполне весомый задел, который не так и просто отыграть на 10-километровой дистанции.

Вместе со шведкой Эббой Андерссон россиянка с ходу догнала дуэт американок — олимпийскую чемпионку Джессику Диггинс и Рози Бреннан. А потом на финише Ступак была явно свежее других и не оставила Диггинс шансов в одновременном бесшажном ходе. В общем зачете россиянка пока идет третьей, правда, проигрывая Диггинс довольно много — 58 секунд. Впрочем, впереди еще три гонки, из них две — любимым для Ступак классическим стилем.

— Юля сейчас очевидно хорошо готова и находится на подъеме, — поделилась мнением призер Олимпийских игр Наталья Коростелева. — Но расклады на заключительные три гонки могут быть самыми разными. С одной стороны, там спринт, где американки вроде бы сильнее. С другой — финишная гора. А на ней можно легко отыграть или проиграть очень много. Если не ошибаюсь, Диггинс раньше ходила в эту гору с большим трудом. А Бреннан, судя по преследованию, уже сейчас тяжеловато. Но Юля тоже раньше не была выдающимся восходителем.

Большунова куш Эбба Андерссон из Швеции, Юлия Ступак из России и Джесси Диггинс из США на пьедестале почета после женской гонки преследования на 10 км классической техникой, Тоблах Фото: Global Look Press/Maxim Thore

Впрочем, после перерыва показатели Ступак могли измениться, допустила эксперт.

Хотя, конечно, после перерыва всё может измениться.

«Тур де Ски». Общий зачет

Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 1:54.15

2. Рози Бреннан (США) — 0,22

3. Юлия Ступак (Россия) — 0,58

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1,29

5. Татьяна Сорина (Россия) — 1,53

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 2,08...

10. Наталья Непряева (Россия) — 2,35

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 2:15.51

2. Артем Мальцев (Россия) — 2,06

3. Морис Манифика (Франция) — 2,09

4. Денис Спицов (Россия) — 2,15

5. Иван Якимушкин (Россия) — 2,30

6. Евгений Белов (Россия) — 3,16