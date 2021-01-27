Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова

Финская лыжная ассоциация приняла извинения российского спортсмена Александра Большунова за инцидент, который произошел на финише эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Лахти. Об этом в среду, 27 января, заявил глава ассоциации Маркку Хаапасалми.

«Мы получили и приняли извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова за произошедшее. Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без каких-либо инцидентов, подобных воскресному, которые не относятся к лыжному спорту», — цитирует его «РИА Новости».

25 января Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе извинились перед финским спортсменом Йони Мяки за инцидент со столкновением. Как пишет «Газета.ру», 24 января Александра Большунова и всю российскую команду, участвующую в эстафете, дисквалифицировали за неспортивное поведение: на финише эстафетной гонки россиянин ударил палкой лыжника из Финляндии, а затем въехал в него.

В Федерации лыжных гонок сообщили, что будут подавать апелляцию на действия финна. По словам Вяльбе, Большунов не бил его палкой, а ударил ею по снегу. Мяки, в свою очередь, пожаловался на поведение Большунова и заявил, что получил травму.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в шведском Фалуне с 29 по 31 января.