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Россия подаст апелляцию на действия финского лыжника в эпизоде с Большуновым

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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) подаст апелляцию на действия финна Йони Мяки против россиянина Александра Большунова на финише эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

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«Мы протест решили не подавать, потому что смысла никакого нет. Минут 15–20 мы пытались этому составу жюри объяснить, что они не правы. Мы просто подаем апелляцию в комитет по правилам и контролю. У них есть два пункта: одно — это поведение спортсмена, за что мы и дисквалифицированы, и второе — они не считают, что финский спортсмен нарушил правила», — заявила Елена Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она отметила, что с первой ситуацией федерация абсолютно не согласна, так как Большунов не бил финна палкой, а ударил ею по снегу.

«Пусть посмотрят еще раз видео. Но мне там уже нельзя было находиться, потому что я реально очень кричу и боюсь, что и меня сейчас дисквалифицируют», — добавила Вяльбе.

Ранее в этот же день в лыжной гонке Мяки подрезал Большунова на финише, после чего россиянин махнул в его сторону палкой. Кроме того, после финиша Большунов врезался в финна и уронил соперника.

В свою очередь, Мяки пожаловался на поведение Большунова и заявил, что получил травму, сообщает газета «Спорт-Экспресс». В итоге сборную России по лыжным гонкам дисквалифицировали из-за неспортивного поведения Большунова и лишили бронзы.

Отец российского спортсмена Александр Большунов-старший указал на то, что Мяки повел себя нагло и грязно во время финиша и поддержал своего сына.

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова заверила, что «на эмоциях тоже бы палкой махнула», и подчеркнула, что Большунова зря наказали в данной ситуации.

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