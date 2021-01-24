Россия подаст апелляцию на действия финского лыжника в эпизоде с Большуновым

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) подаст апелляцию на действия финна Йони Мяки против россиянина Александра Большунова на финише эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

«Мы протест решили не подавать, потому что смысла никакого нет. Минут 15–20 мы пытались этому составу жюри объяснить, что они не правы. Мы просто подаем апелляцию в комитет по правилам и контролю. У них есть два пункта: одно — это поведение спортсмена, за что мы и дисквалифицированы, и второе — они не считают, что финский спортсмен нарушил правила», — заявила Елена Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она отметила, что с первой ситуацией федерация абсолютно не согласна, так как Большунов не бил финна палкой, а ударил ею по снегу.

«Пусть посмотрят еще раз видео. Но мне там уже нельзя было находиться, потому что я реально очень кричу и боюсь, что и меня сейчас дисквалифицируют», — добавила Вяльбе.

Ранее в этот же день в лыжной гонке Мяки подрезал Большунова на финише, после чего россиянин махнул в его сторону палкой. Кроме того, после финиша Большунов врезался в финна и уронил соперника.

В свою очередь, Мяки пожаловался на поведение Большунова и заявил, что получил травму, сообщает газета «Спорт-Экспресс». В итоге сборную России по лыжным гонкам дисквалифицировали из-за неспортивного поведения Большунова и лишили бронзы.

Отец российского спортсмена Александр Большунов-старший указал на то, что Мяки повел себя нагло и грязно во время финиша и поддержал своего сына.

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова заверила, что «на эмоциях тоже бы палкой махнула», и подчеркнула, что Большунова зря наказали в данной ситуации.