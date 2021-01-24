Резцова поддержала Большунова в конфликте с финским лыжником на эстафете

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова заявила 24 января, что на месте лыжника Александра Большунова тоже попыталась бы ударить финского лыжника Йони Мяки, который помешал россиянину на финише в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Я бы на эмоциях тоже палкой махнула. Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финн всё правильно сделал. Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе. Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню», — заявила Резцова в беседе с ТАСС.

Ранее в этот же день в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти Мяки подрезал Большунова на финише, после чего россиянин махнул в его сторону палкой. После финиша Большунов врезался в Мяки и уронил соперника, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

В итоге команду сборной России по лыжным гонкам дисквалифицировали из-за неспортивного поведения Большунова, пишет «Газета.ру».

В свою очередь, отец российского спортсмена Александр Большунов-старший заявил, что Мяки повел себя нагло и грязно во время финиша. В связи с этим он считает неспортивное поведение сына оправданным.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин пообещал, что команда подаст протест на действия финна во время эстафеты.