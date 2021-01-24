Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Лондоне опровергли сообщения о возгорании в Вестминстерском дворце
Спорт
Конькобежец Арефьев выиграл забег на 500 м на этапе в Нидерландах
Мир
Швеция запретила въезд из Норвегии из-за нового штамма коронавируса
Спорт
Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира
Армия
В России приступили к разработке истребителя-перехватчика нового поколения
Общество
В Кремле объявили о планах Путина пообщаться со студентами в Татьянин день
Спорт
Российскую команду лишили бронзы эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти
Мир
В Сербии выявили британский штамм коронавируса
Мир
Путин выступит на Давосском форуме на следующей неделе

Резцова поддержала Большунова в конфликте с финским лыжником на эстафете

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова заявила 24 января, что на месте лыжника Александра Большунова тоже попыталась бы ударить финского лыжника Йони Мяки, который помешал россиянину на финише в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Большунов в эйфории не чувствует усталости»
Призер Олимпийских игр – 2010 Наталья Коростелева — о триумфе российских лыжников на многодневке «Тур де Ски»

«Я бы на эмоциях тоже палкой махнула. Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финн всё правильно сделал. Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе. Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню», — заявила Резцова в беседе с ТАСС.

Ранее в этот же день в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти Мяки подрезал Большунова на финише, после чего россиянин махнул в его сторону палкой. После финиша Большунов врезался в Мяки и уронил соперника, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

В итоге команду сборной России по лыжным гонкам дисквалифицировали из-за неспортивного поведения Большунова, пишет «Газета.ру».

В свою очередь, отец российского спортсмена Александр Большунов-старший заявил, что Мяки повел себя нагло и грязно во время финиша. В связи с этим он считает неспортивное поведение сына оправданным.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин пообещал, что команда подаст протест на действия финна во время эстафеты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021