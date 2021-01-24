Отец Большунова прокомментировал поведение финского лыжника на эстафете

Финский лыжник Йони Мяки повел себя нагло и грязно во время финиша на этапе Кубка мира в Лахти, пытаясь оттеснить россиянина Александра Большунова к краю трассы. Такое мнение высказал ТАСС отец российского спортсмена Александр Большунов-старший в воскресенье, 24 января.

В связи с этим он считает неспортивное поведение сына оправданным.

Ранее в воскресенье на последних метрах эстафеты Мяки не позволил Большунову обогнать себя. Финн сместился в сторону россиянина и ударил по лыже в финишном створе. В ответ Большунов отмахнулся палкой и врезался в соперника после финиша, отмечает газета «Спорт-Экспресс».

«Я бы на месте сына поступил точно так же, эта ситуация равносильна той, что происходит на дороге, когда ты едешь по своей полосе, а из другой на тебя наезжают и сваливают в кювет. В таких ситуациях жизнь стоит на кону», — сказал отец лыжника.

По его словам, у сына «накипело», но позднее он извинился и пожал финну руку. Большунов-старший считает, что нужно ввести четкие правила, которые бы не позволяли менять дорожки на финише, или установить бетонные ограждения.

«Я всегда буду на стороне сына, он все правильно сделал», — подчеркнул собеседник агентства.

Отец Большунова полагает, что к российской команде на международных соревнованиях зачастую относятся несправделиво.

Он призвал спортсменов «бороться честно», ведь нет смысла «бежать целую гонку, если тебя на последних метрах нагло выкидывают из борьбы».

В воскресной гонке победила сборная Норвегии, второе место заняла команда Финляндии. Первая команда российской сборной заняла третье место. После инцидента жюри Международной федерации лыжного спорта (FIS) дисквалифицировало российскую команду, лишив ее бронзовых медалей.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил о необходимости дисквалифицировать не россиян, а финнов.

«Саша [Большунов] четко занял правый коридор. Финн начал перестраиваться, был контакт по лыжам два раза, это вывело Сашу на эмоции. Финальный эпизод, конечно, тоже будет рассматриваться. Но сам гоночный инцидент должны рассмотреть в плане дисквалификации Финляндии», — считает Сорин.

Он пообещал, что команда подаст протест на действия Мяки во время эстафеты.