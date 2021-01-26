Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден пообещал наряду с обсуждением СНВ-3 поднимать с РФ проблемные вопросы
Экономика
Счетная палата увидела признаки коррупции в проекте дороги в Китай
Мир
Меркель провела телефонный разговор с Байденом
Армия
Истребители МиГ-31БМ будут дежурить на аэродромах в Заполярье
Общество
Продажи табачных изделий в России выросли на треть
Мир
Не менее 5 тыс. бойцов нацгвардии США останутся в Вашингтоне до марта
Интернет
Twitter начал тестировать программу по сбору жалоб о дезинформации
Спорт
Большунов и Вяльбе извинились за поведение россиянина на этапе Кубка мира
Спорт
Магомеда Исмаилова номинировали на звание лучшего бойца 2020 года

Большунов и Вяльбе извинились за поведение россиянина на этапе Кубка мира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лыжник Александр Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе принесли извинения за поведение спортсмена на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР).

В сообщении подчеркивается, что враждебность не является частью духа российской команды, а также отмечается, что Россия высоко ценит принцип честной игры по всех аспектах. Кроме того, АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями.

Важные виды: биатлонисты рвут, лыжники попадают в скандалы
Золото Логинова и женского квартета в эстафете сделали настроение в выходные

«Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру», — также говорится в заявлении.

Мужская эстафета прошла накануне, 24 января. Ее победителем стала Норвегия. Борьбу за серебро на финишной прямой вели Йони Мяки из Финляндии и россиянин Александр Большунов.

При этом бежавший слегка впереди Мяки начал перекрывать путь россиянину, в результате тот замахнулся палкой.

В итоге Мяки приехал вторым и вместе с партнерами по эстафетной команде начал праздновать серебряные медали. В это время в Мяки врезался, сбив его с ног, Большунов.

Позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила российскую команду бронзы за неспортивное поведение Большунова, команду дисквалифицировали. Однако на третье место поднялся второй состав сборной России, также выступивший в гонке (финишировал четвертым).

В Федерации лыжных гонок сообщили, что будут подавать апелляцию на действия финна. По словам президента федерации Елены Вяльбе, Большунов не бил его палкой, а ударил ею по снегу.

Мяки, в свою очередь, пожаловался на поведение Большунова и заявил, что получил травму.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021