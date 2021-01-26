Большунов и Вяльбе извинились за поведение россиянина на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе принесли извинения за поведение спортсмена на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР).

В сообщении подчеркивается, что враждебность не является частью духа российской команды, а также отмечается, что Россия высоко ценит принцип честной игры по всех аспектах. Кроме того, АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями.

«Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру», — также говорится в заявлении.

Мужская эстафета прошла накануне, 24 января. Ее победителем стала Норвегия. Борьбу за серебро на финишной прямой вели Йони Мяки из Финляндии и россиянин Александр Большунов.

При этом бежавший слегка впереди Мяки начал перекрывать путь россиянину, в результате тот замахнулся палкой.

В итоге Мяки приехал вторым и вместе с партнерами по эстафетной команде начал праздновать серебряные медали. В это время в Мяки врезался, сбив его с ног, Большунов.

Позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила российскую команду бронзы за неспортивное поведение Большунова, команду дисквалифицировали. Однако на третье место поднялся второй состав сборной России, также выступивший в гонке (финишировал четвертым).

В Федерации лыжных гонок сообщили, что будут подавать апелляцию на действия финна. По словам президента федерации Елены Вяльбе, Большунов не бил его палкой, а ударил ею по снегу.

Мяки, в свою очередь, пожаловался на поведение Большунова и заявил, что получил травму.