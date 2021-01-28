Линейка запасных: смогут ли биатлонисты проявить себя на ЧЕ

Чемпионат Европы по биатлону начался для сборной России не так ярко, как хотелось бы. В двух стартовых гонках наша команда завоевала одну медаль — бронза у Ларисы Куклиной. Важно оговориться, что на ЧЕ сборные чаще всего выставляют вторые составы, тогда как основа готовится к главному старту сезона — чемпионату мира. Россия привезла в Польшу 14 спортсменов, каждый из которых способен бороться за медали на таком уровне. В первую очередь это ряд кандидатов для поездки на ЧМ-2021 во главе с многоопытными Евгением Гараничевым и все той же Куклиной.

Она еще в прошлом сезоне считалась номером два в женской команде после Екатерины Юрловой-Перхт. Но Екатерина ушла в декрет, а Лариса пока не показывает прошлогодних результатов. Хотя она не худшая среди наших на Кубке мира и вполне могла бы избежать участия в чемпионате Европы. По словам главного тренера Валерия Польховского, поездка на ЧЕ была личным желанием Ларисы. Возможно, за счет выступления в дополнительных стартах она хочет закрепиться в основе сборной и в эстафете.

Еще на прошлом этапе ее место в четверке казалось незыблемым, но в Антхольце появилась Татьяна Акимова. Гонка с ее участием внезапно стала золотой, так что Куклиной есть, что доказывать и первый старт в Польше стал этому лишним подтверждением. В индивидуалке Лариса стала третьей, уступив только призерам чемпионатов мира Монике Хойниш (Польша) и Анастасии Меркушевой (Украина). Куклина допустила один промах и проиграла победительнице 15,5 секунд. В целом хороший результат.

Талантливая юниорка Анастасия Шевченко стала четвертой, Анастасия Шевнина — 17-й. Все остальные выпали из топ-20: Наталья Гербулова (22), Екатерина Носкова (27) и Валерия Васнецова (56).

— Хочется верить, что Шевченко реализует себя на взрослом уровне, — сказал «Известиям» четырехкратный чемпион мира, экс-президент СБР Владимир Драчев. — Это очень талантливая спортсменка. В прошлом году Настя выиграла два золота на юниорском чемпионате мира, в этом неплохо проявляет себя в борьбе со взрослым, в том числе на Кубке IBU. Четвертое место в дебютной гонке на ЧЕ — тоже хороший результат. Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов хорошо знает возможности этой спортсменки и как только она будет готова, он сразу же даст ей шанс в основе. Возможно, уже в этом сезоне.

В мужской индивидуальной гонке лучший результат из россиян показал Карим Халили, остановившийся в шаге от подиума. Совсем недавно его считали главной надеждой отечественного биатлона, но новый сезон пока не складывается. Хочется верить, что гонки на ЧЕ придадут ему уверенности. На первом старте 22-летнего Халили опередил многоопытный Андрей Расторгуев (Латвия) и два норвежца — Эрленд Бьонтегорд и Эндре Стремсхайм. Можно вспомнить, как на прошлом чемпионате Европы блеснул Стурла Хольм Легрейд. В Минске он был вторым в преследовании, зато сейчас он уже второй в общем зачете Кубка мира.

Евгений Гараничев, дебютировавший на чемпионате Европы еще десять лет назад, стал только 34-м в индивидуальной гонке. Увы, но после поездки домой на новогодние каникулы призер Олимпийских игр-2014 никак не может прийти в себя.

— Мне кажется, что Гараничев себя уже исчерпал, пора перестать надеяться на него, — заявил «Известиям» четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. — В последние годы он ничего не показывает на этапах Кубка мира, но тренеры почему-то берут его в основную команду. Нонсенс! А участие Евгения на чемпионате Европы, где мы должны проверять молодых, вообще выглядит комичным. Давайте мы уже дадим шанс молодым ребятам, а не будем всех смешить.

Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев тоже имеют потенциал пробиться на ЧМ в Поклюку. Но первая гонка на ЧЕ для обоих вышла не совсем удачной: 12-е и 14-е места. Евгений Идинов стал 27-м, Семен Сучилов — только 59-м. Хотя еще совсем недавно на «Ижевской винтовке» Семен показывал выдающиеся результаты.

Интересно в Польше будет посмотреть и за 21-летним Даниилом Серохвостовым (не стартовал в индивидуальной гонке) — одним из быстрейших биатлонистов России на данный момент. На уровне Кубка IBU Даниил умудрялся заезжать в топ-10 даже с двумя промахами. Со стрельбой у него пока не ладится, но столь впечатляющих бегунков у нас давно не было. Легкий и выносливый Серохвостов чем-то напоминает Максима Чудова. Получится ли из него новая «русская ракета» — посмотрим.