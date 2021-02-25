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Россияне Большунов и Устюгов вышли в финал спринта на ЧМ

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Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов вышли в финал спринта классическим стилем на чемпионате мира, который прошел в немецком Оберстдорфе 25 февраля.

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Большунов стал третьим в своем забеге, пропустив вперед норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса, сообщает «Спорт-Экспресс».

Устюгов пришел вторым во втором полуфинале, а Глеб Ретивых занял только пятое место и в финал не вышел, пишет «Газета.ру».

Александр Терентьев выбыл из соревнований на стадии четвертьфинала.

5 февраля стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира.

Как рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко, лыжник сдержанно отреагировал на новость о досрочной победе в Кубке мира.

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