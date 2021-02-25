Россияне Большунов и Устюгов вышли в финал спринта на ЧМ
Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов вышли в финал спринта классическим стилем на чемпионате мира, который прошел в немецком Оберстдорфе 25 февраля.
Большунов стал третьим в своем забеге, пропустив вперед норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса, сообщает «Спорт-Экспресс».
Устюгов пришел вторым во втором полуфинале, а Глеб Ретивых занял только пятое место и в финал не вышел, пишет «Газета.ру».
Александр Терентьев выбыл из соревнований на стадии четвертьфинала.
5 февраля стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира.
Как рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко, лыжник сдержанно отреагировал на новость о досрочной победе в Кубке мира.