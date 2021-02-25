Зимняя смазка: сможет ли Большунов стать чемпионом мира

Чемпионат мира по лыжным гонкам – 2021 в немецком Оберстдорфе, пожалуй, главное зимнее спортивное событие для российских болельщиков. Биатлон уже лишился этого статуса — после только что отгремевшего провала сборной Союза биатлонистов России (СБР) в Поклюке видно, что интерес к нему сильно снижается. В лыжах всё по-другому: Александр Большунов — обладатель двух подряд «Больших хрустальных глобусов» и двух «Тур де Ски». Среди его партнеров много крепких середняков, которые способны замахнуться на медали, — первые будут разыграны уже 25 февраля.

У женщин было много травм, но по ходу сезона хороша на коротких дистанциях Юлия Ступак, а на подиум заходили Наталья Непряева и Татьяна Сорина. У прекрасного пола своя специфика — шире конкуренция, но есть великая Тереза Йохауг, которая до последнего времени в нужный момент забирает все призы.

Но мы едем в любом случае за победами и осознаем это. Хотя в разговорах представители сборной говорят осторожно «хотя бы об одной золотой медали». Кстати, есть у нас шансы на медаль на этом чемпионате и в прыжках с трамплина благодаря Ирине Аввакумовой.

Теплая погода

Параллельно с этим в лыжах, особенно мужских, есть все составляющие настоящей спортивной битвы: два ярко выраженных лидера, Россия и Норвегия, столкновения на трассах, скандальные выяснения отношений, командная тактика и противостояние сервис-команд, то есть двух больших организмов с разной философией и историей. У них расчетливость и сидение за спиной километрами — у нас смелость и благородство, граничащее с тактическим безрассудством. Впрочем, всё это, конечно, имеет свойство меняться. Всё это в ближайшие дни наверняка спровоцирует немало инфоповодов.

В Оберстдорфе не будет таких морозов, которые царят весь февраль 2021 года в Москве. На момент написания заметки днем в городе было +12 °C, к концу недели обещают дожди. Это влечет за собой определенные трудности. Исторически сборная России имела проблемы с лыжами в теплую погоду чаще, чем в холодную, и не исключено, что это сыграет на руку норвежцам, шведам, американцам и другим.

Объясняет научный сотрудник сборной России Анатолий Волков.

— Трасса мягкая, нашим тяжеловесным спортсменам будет сложно бороться и в спринте, и на длинных дистанциях, — сказал «Известиям» Анатолий Волков. — Я прекрасно понимаю болельщиков, которые иногда нас критикуют. Но должен сказать, что наш сервис — отборные ребята, которые не жалеют себя, работают с утра до вечера, тестируют варианты смазок, лыж. Когда хорошие гонки — всё супер, никто не вспоминает, когда плохие — моментально сервис становится плохим. На тепло мы обкатываем много структур. У нас сервис неспроста сюда прилетел 13 февраля, заранее. Раньше всех и за неделю до конкурентов.

Даст ли это результат — увидим. Под тяжеловесными спортсменами в первую очередь мы имеем в виду Сергея Устюгова — но он, по словам Елены Вяльбе, вообще может пропустить чемпионат мира. Устюгов упал на контрольном старте в Оберстдорфе перед чемпионатом мира, а кроме спринта Вяльбе не готова дать авансом Сергею ни одной гонки. Ситуация неприятная.

— В воскресенье во время контрольной гонки Сергей упал на спину, сев во время падения на шпагат, — сказал «Спорт Экспрессу» тренер Устюгова Маркус Крамер. — У него есть проблемы со спиной, шеей, плечом и правой ногой. Поэтому на данный момент он на 100% не сможет соревноваться. С Сергеем с утра до вечера работают физиотерапевты и стараются сделать всё возможное, чтобы он побыстрее восстановился. Это падение было шоком для меня! Очень неудачный отрезок у Сергея — сначала коронавирус, теперь это падение.

Тактика

В этом сезоне почти не было длительных прямых столкновений норвежцев и Александра Большунова на трассе. Викинги во главе с лучшим финишером планеты Йоханнесом Клебо меняли свою точку зрения на коронавирус в зависимости от места проведения этапа — и то ехали в Финляндию и Швецию, то бойкотировали «Тур де ски». В 2019 году, на прошлом чемпионате мира в Зеефельде, они сумели при спорном сезоне выйти на пик формы ровно к главному турниру и взяли 10 из 12 золотых медалей.

Умение выйти на пик формы и применить командную тактику а-ля велоспорт будет весьма актуально в Оберстдорфе. Из реальных претендентов на золото в российской команде, пожалуй, только Большунов — если не брать в расчет специфический спринт. При этом наш лидер приболел незадолго до старта турнира.

— Перед чемпионатом мира болезнь не привносит позитива, — заметил в беседе с «Известиями» чемпион мира, призер Олимпиады-2010 Алексей Петухов. — Надеюсь, что врачи и обслуживающий персонал примут все меры. Вдруг это недомогание, которое показывает пик формы спортсмена? Верю, что Саша Большунов справится и всё будет хорошо.

По словам Вяльбе, Большунов собрался бежать на ЧМ все гонки. Если он будет в одиночку биться против норвежцев — его съедят. Поэтому помощь лидеру сборной России наверняка понадобится — так что Спицову, Якимушкину и Червоткину придется поработать не только на себя, но и на Большунова.

Психология и разборки

Все последние этапы Кубка россияне обязательно попадали в какие-нибудь замесы — то потасовка Большунова с финнами после эстафеты в Лахти, то столкновение Ретивых с Сухоненом (тоже финном) в Ульрисхамне. Норвежцы постоянно поддавливают своими заявлениями — известный тролль лыжного мира Эмиль Иверсен всегда готов иронично прокомментировать выступление россиян своим СМИ, подколоть Большунова после неудачи или побравировать тем, насколько норвежцы недосягаемы. Поэтому на фоне отсутствия флага и темы допинга (а в лыжах она звучит во весь рост, на прошлом чемпионате мира прошли обыски — но не у российской сборной) нашим нужно сохранять спокойствие. И не допустить того же, что произошло у нас в биатлоне или отчасти в финале Australian Open с Даниилом Медведевым — когда разговоры затмили сам процесс. Понятно, что ситуации абсолютно разной степени успешности — но и Даниил, возможно, мог добиться большего, если бы не ломал ракетки.

В общем, ломать лыжи и палки не стоит. Иначе троллей загнать обратно в пещеру будет сложно.