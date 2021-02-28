Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте в Оберстдорфе

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, сообщил 28 февраля «Спорт-Экспресс».

Первой на финиш прибыла сборная Норвегии, вторыми пришли финские спортсмены.

Женская российская команда, которую представляли Юлия Ступак и Наталья Непряева, в командном спринте прибыла четвертой.

Ранее, 25 февраля, Большунов вышел в финал спринта классическим стилем. Он стал третьим в своем забеге, пропустив вперед норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса. Ретивых занял только пятое место и в финал не вышел, писала «Газета.ру».

В начале февраля стало известно, что Большунов стал первым в современной истории России двукратным победителем Кубка мира — он пришел первым в масс-старте классическим стилем в шведском Фалуне.