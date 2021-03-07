Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZenecа
Армия
Опубликовано видео испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере
Общество
В России студенты смогут сдавать экзамены онлайн с помощью биометрии
Мир
В штате Айдахо демонстранты устроили сожжение медицинских масок
Происшествия
Клиенты московского банка заявили о краже около 160 млн рублей
Экономика
В России ужесточили требования к выдающим ипотечные займы организациям
Мир
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС
Мир
В результате стрельбы в Одессе пострадали три человека
Общество
В Саратове 531 жилой дом остался без холодной воды из-за аварии

Большунов занял третье место в лыжном марафоне на ЧМ в Оберстдорфе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе российский лыжник Александр Большунов занял третье место в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем. Об этом 7 марта сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Королевский такт: Большунов борется за лыжную корону
Основные надежды на второе золото чемпионата мира связаны с мужской эстафетой

Лидировавший перед последним поворотом россиянин на финишной прямой пропустил вперед двоих норвежцев. В результате первое место занял Йоханнес Клебо, который преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут 52,2 секунды. Серебро завоевал Эмиль Иверсен (отставание 0,7 секунды), Большунов отстал на 1,4 секунды.

На финише у российского лыжника в борьбе с Клебо сломалась палка.

Как сообщил ТАСС менеджер сборной России Юрий Чарковский, наша команда подала протест против Клебо.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Большунов заявил, что не собирается посещать церемонию награждения после гонки.

«Пускай что хотят, то и делают, потому что если против нас идут, то сразу могут дисквалифицировать меня, но никого другого. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил (мне. — Ред.) Клебо, я даже не собираюсь сегодня на награждение, это было нечестно», — сказал российский лыжник.

Ранее на текущем чемпионате мира Большунов победил в скиатлоне на 30 км, а также в составе сборной РФ стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте. Клебо стал первым в спринте, а в составе норвежской сборной — в командном спринте и эстафете. Всего для норвежца эта золотая медаль стала седьмой на чемпионатах мира.

Российские спортсмены в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) как команда под названием Russian Ski Federation (RSF).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021