Большунов занял третье место в лыжном марафоне на ЧМ в Оберстдорфе

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе российский лыжник Александр Большунов занял третье место в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем. Об этом 7 марта сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Лидировавший перед последним поворотом россиянин на финишной прямой пропустил вперед двоих норвежцев. В результате первое место занял Йоханнес Клебо, который преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут 52,2 секунды. Серебро завоевал Эмиль Иверсен (отставание 0,7 секунды), Большунов отстал на 1,4 секунды.

На финише у российского лыжника в борьбе с Клебо сломалась палка.

Как сообщил ТАСС менеджер сборной России Юрий Чарковский, наша команда подала протест против Клебо.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Большунов заявил, что не собирается посещать церемонию награждения после гонки.

«Пускай что хотят, то и делают, потому что если против нас идут, то сразу могут дисквалифицировать меня, но никого другого. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил (мне. — Ред.) Клебо, я даже не собираюсь сегодня на награждение, это было нечестно», — сказал российский лыжник.

Ранее на текущем чемпионате мира Большунов победил в скиатлоне на 30 км, а также в составе сборной РФ стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте. Клебо стал первым в спринте, а в составе норвежской сборной — в командном спринте и эстафете. Всего для норвежца эта золотая медаль стала седьмой на чемпионатах мира.

Российские спортсмены в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) как команда под названием Russian Ski Federation (RSF).