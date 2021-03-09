Сборная Норвегии подала апелляцию в FIS из-за дисквалификации лыжника Клебо

Сборная Норвегии подала обращение в апелляционную комиссию Международной федерации лыжного спорта (FIS) с целью обжалования решения о дисквалификации лыжника Йоханнеса Клебо после инцидента в гонке на чемпионате мира в Германии. Об этом во вторник, 9 марта, сообщило издание Dagbladet.

В воскресенье норвежский спортсмен первым финишировал в гонке, но позднее был дисквалифицирован после протеста российской сборной. В ходе соревнования на финишной прямой Клебо сломал палку лидировавшему на тот момент российскому лыжнику Александру Большунову. По этой причине россиянин финишировал третьим, а еще один норвежец, Эмиль Иверсен, — вторым. Вследствие дисквалификации золотую медаль получил Иверсен, серебряную — Большунов, а бронзовую — норвежец Симен Крюгер.

Менеджер Эспен Бьервиг норвежской сборной по лыжному спорту выразил несогласие с вердиктом присяжных.

«Мы считаем, что обжаловать дисквалификацию правильно, поскольку мы не согласны с решением судей», — сказал он.

Бьервиг подчеркнул, что места между спортсменами должны быть распределены в соответствии с порядком пересечения ими финишной черты.

Апелляционная комиссия FIS в течение 72 часов после получения заявки должна рассмотреть ее и принять решение.

7 марта на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Большунов при столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежского спортсмена — Эмиля Иверсена — вперед. Позже стало известно, что Клебо дисквалифицировали.