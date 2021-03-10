Польша обвинила генконсула РФ в распространении COVID-19

Генеральный консул Российской Федерации в Познане был объявлен персоной нон грата в Польше в связи с обвинением в распространении коронавируса. Об этом в среду, 10 марта, сообщает RMF 24.

«Генеральный консул Российской Федерации в городе Познань Игорь Ощепков был объявлен персоной нон грата. В соответствии с процедурой, он покинул территорию Польши», — отметил пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Однако представитель страны не рассказал, когда конкретно был выслан российский дипломат.

Он также заявил о том, что Ощепков якобы был заражен коронавирусом и, несмотря на инфекцию, принимал участие в митингах, а также появлялся в общественных местах. По его словам, россиянин перед депортацией принял «ряд мер и действий, создавая дополнительную эпидемиологическую угрозу в Польше».

Жарин уточнил, что он расценивает поведение генконсула РФ как как безответственное и опасное.

24 февраля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил об ужесточении в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что в регионе на 100 тыс. жителей приходится 45 новых заболевших COVID-19 ежедневно при среднем показателе по стране в 20 случаев.

8 марта Министерства иностранных дел Германии, Швеции и Польши приняли решение выслать по одному российскому дипломату в ответ на действия Москвы.

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств вышеуказанных стран в связи с их участием в несанкционированных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. В тот же день в Евросоюзе призывали Москву пересмотреть решение о высылке европейских дипломатов.