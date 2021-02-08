Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов

Министерства иностранных дел Германии, Швеции и Польши приняли решение выслать по одному российскому дипломату, объявив это ответной мерой на действия Москвы. Об этом сообщается в понедельник, 8 февраля.

«Министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата. Этим шагом правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от 5 февраля 2021 года», — говорится в заявлении германского МИДа.

В свою очередь, глава МИД Швеции Анн Линде сообщила об уведомлении российского посла о том, что представителя посольства РФ просят покинуть страну.

«Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности», — написала она в Twitter.

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