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Исследование показало число топ-менеджеров среди мужчин и женщин в России

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Число мужчин и женщин, участвующих в ежегодном рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров», почти сравнялось в 2020 году. Это следует из исследования Ассоциации менеджеров России, опубликованном 10 марта.

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Наиболее профессиональных управленцев ассоциация выявляет с 2001 года. По традиции среди участников рейтинга мужчин больше, но в прошлые годы разрыв постепенно сокращался, а в 2019 году произошло резкое падение доли женщин.

«В этом году гендерный баланс восстановился, и соотношение менеджеров мужского и женского пола в рейтинге почти сравнялось», — приводит выдержку из исследования «РИА Новости». Так, всего в исследовании приняли участие 52% мужчин и 48% женщин.

Средний возраст участников рейтинга не изменился по сравнению с 2019 годом и составил 41 год. Женщины чаще мужчин имеют два и более высших образования, в то время как мужчины чаще имеют степень MBA.

Больше половины участников рейтинга родились в Москве, в малых городах — менее пятой части, равное количество — в Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках.

Как сообщалось 8 марта, 95% женщин-руководителей в России работают больше, чем требуется. При этом 62% из них перерабатывают более шести часов в неделю, а 20% — более 16 часов.

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