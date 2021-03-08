95% женщин-руководителей в России работают сверхурочно

95% женщин-руководителей в России работают больше, чем требуется. Об этом сообщила рекрутинговая компания Hays, пресс-релиз которой, приуроченный к Международному женскому дню, поступил в редакцию «Известий».

Исследование «ДНК CEO» проводилось в сентябре—ноябре 2020 года. В нем приняли участие 206 топ-менеджеров и владельцев международных и российских компаний, из них доля женщин-руководителей составила 16%.

Авторы исследования выяснили, что 50% женщин-руководителей в России работают больше, чем требуется, просто потому, что хотят способствовать успеху своей компании.

В целом же из-за пандемии коронавируса, чтобы реабилитировать бизнес, 95% женщин-руководительниц работали и продолжают работать сверхурочно, даже несмотря на то, что острая стадия кризиса осталась позади. При этом 62% респонденток перерабатывают более шести часов в неделю, а 20% — более 16 часов, отмечают в Hays.

В условиях кризиса лично столкнулись с профессиональным выгоранием 46% респонденток, еще 34% наблюдали случаи выгорания у коллег. Несмотря на это, 80% женщин-руководителей считают, что достичь карьерных успехов, соблюдая баланс между работой и личной жизнью, более чем возможно.

На основе собственного опыта женщины-руководители также назвали личные качества, необходимые для построения карьеры. Главными качествами, указанными 82% респонденток, оказались умение принимать решения и брать на себя ответственность. По 55% набрали такие качества, как высокая адаптивность в постоянно меняющихся условиях, умение успешно выстраивать отношения внутри компании и за ее пределами и лидерство — умение вести за собой людей.

Авторы исследования также приводят данные Deloitte, согласно которым доля женщин на высших руководящих должностях в течение последних нескольких лет сохраняется в России на уровне около 20%, что выше среднемирового показателя в 4,5 раза.

6 марта в ООН рассказали о росте числа женщин-парламентариев в мире: в 2020 году впервые в истории жительницы планеты заняли 25,5% депутатских кресел.