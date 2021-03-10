Правительство решило скорректировать демпферный механизм на топливо

Правительство России приняло решение скорректировать демпферный механизм для того, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и индексировать заложенные в нем цены на уровень фактического роста цен в рознице. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Отмечается, что заместитель премьер-министра ― руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и замглавы кабмина Александр Новак провели совещание с профильными федеральными органами исполнительной власти при участии представителей нефтегазовых компаний о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

«В ходе совещания была рассмотрена текущая ситуация на внутреннем рынке основных нефтепродуктов в части поставок, а также их экономики. По итогам обсуждения участниками совещания было решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчета демпфера в будущие периоды», ― говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такие шаги должны улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора, а также создать условия для изменения конечных цен в рознице не выше уровня годовой инфляции.

Ранее, 29 января, «Известия» со ссылкой на источник отмечали, что на совещании по поводу роста стоимости топлива у Новака обсуждались параметры демпферного механизма, однако Минфин предложил вернуться к этой теме не раньше 2024 года.

До этого глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявлял журналистам, что считает правильным скорректировать механизм и индексировать демпфер не на 5%, как сейчас, а в пределах инфляции, то есть на уровень роста цен в рознице.

Как подчеркивал статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов, по итогам 2020 года нефтяные компании выплатили в бюджет РФ около 350–400 млрд рублей в рамках демпферного механизма на топливном рынке. При этом он указал на то, что в настоящее время ценовая конъюнктура рынка такова, что уже нефтяники должны получать выплаты от государства в рамках демпфирующего механизма.