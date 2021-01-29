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Источник сообщил о заморозке обсуждения параметров демпферного механизма на год

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На совещании по поводу роста стоимости топлива у вице-премьера Александра Новака обсуждались параметры демпферного механизма, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом совещания. Однако Минфин предложил вернуться к этой теме не раньше 2024 года.

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Вице-премьер не исключил, что правительство сможет обсудить изменение параметров механизма через год, сообщил собеседник «Известий». Пока решение по этому вопросу не принято, отметил источник в Минэнерго.

«Речь шла как раз о предложениях, которые озвучил накануне Александр Дюков», — сказал источник, знакомый с ходом совещания.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил журналистам, что считает правильным скорректировать механизм и индексировать демпфер не на 5%, как сейчас, а в пределах инфляции, то есть на уровень роста цен в рознице.

По итогам 2020 года нефтяные компании выплатили в бюджет РФ около 350–400 млрд рублей в рамках демпферного механизма на топливном рынке, заявлял на этой неделе статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов. Сейчас ценовая конъюнктура рынка такова, что уже нефтяники должны получать выплаты от государства в рамках демпфирующего механизма, отметил он.

«Я уже говорил, что сейчас начнутся выплаты компаниям, выплаты НПЗ, начиная с февраля... Думаю, что это стабилизирует ситуацию», — сказал чиновник.

По итогам совещания власти рекомендовали нефтяникам увеличить объемы переработки и запасов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Топливный разбор: сработают ли меры стабилизации цен на бензин

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