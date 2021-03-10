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Лавров заявил о результатах договоренностей Москвы и Эр-Риада в рамках ОПЕК+

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Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что России и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+. По его словам, эти договоренности дают результаты.

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«У нас есть общее мнение, что необходимо развивать наше сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия, в том числе в формате ОПЕК+. Они дают результаты», — сказал министр журналистам по итогам переговоров со своим коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бен Фарханом.

В начале марта прошел министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. На нем рассматривались возможные уровни добычи стран — членов альянса в апреле. Заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в следующем месяце.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания заявил, что в феврале Россия более чем на 100% исполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

Тогда же он сообщил, что Москва увеличит добычу нефти в апреле на согласованные 130 тыс. баррелей в сутки, это важно для удовлетворения сезонного спроса на внутреннем рынке. Он отметил, что страны ОПЕК+ сохранят в апреле нефтедобычу на уровне марта. При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана.

Также по итогам заседания Новак сказал, что министры альянса увидели признаки восстановления спроса на нефть и надеются, что текущий год станет ключевым для нефтяного рынка.

Позже источник сообщал, что министры в ходе встречи альянса обсуждали продление дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки и на апрель.

9 марта эксперты в беседе с «Известия» предположили, что возвращение нефтяных цен к уровням конца 2019 года будет краткосрочным, и в дальнейшем котировки, скорее всего, пойдут вниз.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович допустил, что с мая Саудовская Аравия может отказаться от своих обязательств по ограничению добычи, да и вообще ОПЕК+, вероятно, пересмотрит квоты.

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