Новак заявил о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021 году

Министры ОПЕК+ видят признаки восстановления спроса на нефть и надеются, что 2021 год станет ключевым для нефтяного рынка. Об этом 4 марта заявил вице-премьер России Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

«Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается. И в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеемся, что этот год, 2021 год, будет ключевым», — заявил вице-премьер РФ.

Также Новак отметил, что на заседании была подчеркнута необходимость придерживаться существующих между странами договоренностей.

«По тем странам, которые еще не до конца выполнили свои обязательства, договорились, что срок погашения задолженности будет продлен до конца июля», — дополнил он.

Ранее в этот же день источник сообщил, что министры в ходе встречи ОПЕК+ обсуждают продление дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки и на апрель.

Также источник добавил, что Россия при этом сможет «немного нарастить» добычу нефти. Кроме того, он подчеркнул, что дискуссии относительно вариантов действий в апреле всё еще идут.

Ранее в этот день вице-премьер России Александр Новак заявил, что министры стран ОПЕК+ в четверг, 4 марта, должны выработать рекомендацию по уровням добычи нефти на апрель текущего года. Также он призвал всех участников соглашения исполнять принятые ранее обязательства по сокращению нефтедобычи.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ прошел 3 марта. На нем рассматривались возможные уровни добычи стран-членов альянса в апреле. В тот же день стало известно, что заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в апреле.

Новак сообщил, что разделяет опасения о неопределенностях на нефтяном рынке, отметив, что ситуация стала гораздо лучше, чем год назад, даже лучше, чем осенью 2020-го.