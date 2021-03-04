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Министры ОПЕК+ разработают стратегию по уровням нефтедобычи на апрель
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Министры ОПЕК+ разработают стратегию по уровням нефтедобычи на апрель

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Министры стран ОПЕК+ в четверг, 4 марта, должны выработать рекомендацию по уровням добычи нефти на апрель текущего года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на министерской встрече организации.

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«Сегодня нам предстоит обсудить актуальное состояние рынка и выработать рекомендации о наших совместных действиях на апрель 2021 года», — сказал Новак.

Он призвал всех участников соглашения исполнять принятые ранее обязательства по сокращению нефтедобычи.

По словам министра, рынок нефти пока еще полностью не восстановился, а впереди его может ждать неопределенность из-за пандемии COVID-19 и «сохранения локдауна».

Вице-премьер подчеркнул, что темп вакцинации населения в мире превышает скорость распространения коронавируса, что внушает оптимизм рынку нефти.

«Видим позитивные моменты, связанные с вакцинацией, темпы которой превышают распространение COVID-19», — сказал он.

Ранее в четверг нефтяные котировки начали расти в преддверии заседания стран — членов соглашения ОПЕК+. На Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent составила почти $64,5 за баррель. Стоимость майских фьючерсов нефти этого бренда достигла $64,47 за баррель с ростом 0,62%.

Стоимость апрельских фьючерсов нефти марки WTI выросла до $61,58 за баррель (+0,49%).

Страны ОПЕК+ 2 марта выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ прошел 3 марта. На нем рассматривались возможные уровни добычи стран — членов альянса в апреле.

В тот же день стало известно, что заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в апреле.

Новак сообщил, что разделяет опасения о неопределенностях на нефтяном рынке, отметив, что ситуация стала гораздо лучше, чем год назад, даже лучше, чем осенью 2020-го.

Эксперты считают, что 4 марта на итоговое решение ОПЕК+ повлияет баланс спроса и предложения. По прогнозам, потребление в этом году останется ниже уровня 2019 года на 4–6%. Также динамика пандемии имеет серьезное значение для решений альянса, будет оцениваться и уровень запасов нефти в США.

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