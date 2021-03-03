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Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче в апреле

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Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду завершилось без рекомендации по странам альянса по уровням добычи нефти в апреле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций.

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Ожидается, что решение по параметрам сделки примут 4 марта на министерской встрече.

Как уточняют другие источники, Саудовская Аравия не разделяет оптимистичные взгляды на рынок нефти после марта. Другие участники со своей стороны, наоборот, готовы восстанавливать добычу в апреле.

Накануне сообщалось, что страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%.

25 февраля опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что стоимость барреля нефти в 2021 году может достичь $85 при оптимистичном сценарии, это станет возможным при восстановлении мирового спроса и успешной борьбе с COVID-19.

По их мнению, причиной роста цен является снижение добычи нефти в США, соблюдение условий сделки ОПЕК+ и отсутствие динамики в переговорах США и Ирана. Но, по мнению аналитиков, факторы могут быть временными и в ближайшее время цены изменятся.

Ранее, в январе, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия надеется на улучшение ситуации на рынке нефти в апреле, чтобы страна смогла продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Тогда он также выражал надежду на то, что проходящая в странах вакцинация от коронавирусной инфекции дает надежду на восстановление нефтедобычи.

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