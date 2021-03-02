Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%. Об этом 2 марта сообщают «РИА Новости», ссылаясь на источник в одной из делегаций альянса.

«Общий процент выполнений сделки в январе — 105% с учетом Мексики, а без нее — 103%», — заявил собеседник агентства, говоря об итогах заседания технического комитета экспертов ОПЕК+, состоявшегося во вторник.

Отмечается, что Мексика является членом ОПЕК+ и страна в мае-июне уменьшала добычу, но с июля государство не имеет формальных обязательств в рамках соглашения альянса.

В связи с падением спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март 2021 года они составляют 7,05 млн баррелей в сутки. В феврале и марте возможность немного нарастить добычу получили Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 млн баррелей в сутки.

Опрошенные «Известиями» эксперты 25 февраля сообщили, что стоимость барреля нефти в 2021 году может достичь $85 при оптимистичном сценарии, это станет возможным при восстановлении мирового спроса и успешной борьбе с COVID-19. По их словам, причиной роста цен является снижение добычи нефти в США, соблюдение условий сделки ОПЕК+ и отсутствие динамики в переговорах США и Ирана. Но, по мнению аналитиков, факторы могут быть временными и в ближайшее время цены изменятся.