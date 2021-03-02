Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на МКАДе
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией
Политика
Путин назначил Маслова главой управления по культурным связям с зарубежьем
Спорт
Чемпион UFC Петр Ян в Дагестане провел подготовку к бою со Стерлингом
Интернет
Роскомнадзор обяжет соцсети создать формы для жалоб на незаконную информацию
Экономика
Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%
Общество
Ростуризм поддержит путешествия по стране на каршеринговых машинах
Общество
Подозреваемого в убийстве женщины и двоих ее детей под Пермью объявили в розыск

Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%. Об этом 2 марта сообщают «РИА Новости», ссылаясь на источник в одной из делегаций альянса.

Новый курс: продолжат ли расти цены на нефть
Возможно снижение котировок до $50, предупредили аналитики

«Общий процент выполнений сделки в январе — 105% с учетом Мексики, а без нее — 103%», — заявил собеседник агентства, говоря об итогах заседания технического комитета экспертов ОПЕК+, состоявшегося во вторник.

Отмечается, что Мексика является членом ОПЕК+ и страна в мае-июне уменьшала добычу, но с июля государство не имеет формальных обязательств в рамках соглашения альянса.

В связи с падением спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март 2021 года они составляют 7,05 млн баррелей в сутки. В феврале и марте возможность немного нарастить добычу получили Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 млн баррелей в сутки.

Опрошенные «Известиями» эксперты 25 февраля сообщили, что стоимость барреля нефти в 2021 году может достичь $85 при оптимистичном сценарии, это станет возможным при восстановлении мирового спроса и успешной борьбе с COVID-19. По их словам, причиной роста цен является снижение добычи нефти в США, соблюдение условий сделки ОПЕК+ и отсутствие динамики в переговорах США и Ирана. Но, по мнению аналитиков, факторы могут быть временными и в ближайшее время цены изменятся.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021