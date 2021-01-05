Новак выразил надежду на улучшение ситуации на рынке нефти в апреле
Россия надеется на улучшение ситуации на рынке нефти в апреле, чтобы страна смогла продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак во вторник, 5 января.
«Мы приняли решение только на два месяца, дальше мы будем смотреть, что будет происходить в апреле, и принимать решения на апрель месяц. Для этого мы договорились, что мы соберемся в марте месяце на министерскую встречу. Я надеюсь, что ситуация через два месяца будет еще лучше», — заявил он на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.
При этом вице-премьер отметил, что проходящая во многих странах вакцинация от коронавируса дает надежды на восстановление нефтедобычи, однако этот процесс должен происходить по мере роста спроса.
4 января Александр Новак выразил надежду на то, что с началом вакцинации от коронавируса рынок нефти будет восстанавливаться в 2021 году.
Кроме того, в конце декабря вице-премьер отмечал, что появление вакцин от COVID-19 способствует восстановлению спроса на нефть.