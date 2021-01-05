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Новак выразил надежду на улучшение ситуации на рынке нефти в апреле

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Россия надеется на улучшение ситуации на рынке нефти в апреле, чтобы страна смогла продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак во вторник, 5 января.

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«Мы приняли решение только на два месяца, дальше мы будем смотреть, что будет происходить в апреле, и принимать решения на апрель месяц. Для этого мы договорились, что мы соберемся в марте месяце на министерскую встречу. Я надеюсь, что ситуация через два месяца будет еще лучше», — заявил он на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.

При этом вице-премьер отметил, что проходящая во многих странах вакцинация от коронавируса дает надежды на восстановление нефтедобычи, однако этот процесс должен происходить по мере роста спроса.

4 января Александр Новак выразил надежду на то, что с началом вакцинации от коронавируса рынок нефти будет восстанавливаться в 2021 году.

Кроме того, в конце декабря вице-премьер отмечал, что появление вакцин от COVID-19 способствует восстановлению спроса на нефть.

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