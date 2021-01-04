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Новак выразил надежду на восстановление рынка нефти в 2021 году
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Новак выразил надежду на восстановление рынка нефти в 2021 году

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Россия в связи с вакцинацией населения от коронавируса надеется увидеть восстановление рынка нефти в 2021 году. Об этом заявил в понедельник, 4 января, вице-премьер РФ Александр Новак во время своей приветственной речи на министерской встрече ОПЕК+.

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«Надеемся, что в 2021 году мы всё-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации, которая уже сейчас происходит во многих странах», — заявил он.

В конце декабря Новак уже отмечал, что появление вакцин от коронавируса способствует восстановлению спроса на нефть.

Кроме того, 25 декабря Новак заявил, что диапазон цены нефти от $45 до $55 за баррель является оптимальным для текущей рыночной ситуации.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря.

Гражданам предлагают привиться препаратом «Спутник V». Он был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в РФ вакциной от коронавирусной инфекции. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Кроме того, в декабре в странах Европы первые добровольцы также получили прививку от COVID-19 в рамках кампании по вакцинации.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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