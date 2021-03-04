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Источник заявил о возможном продлении ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1 млн б/с

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Министры в ходе встречи ОПЕК+ обсуждают продление дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки и на апрель. Об этом в четверг, 4 марта, заявил ТАСС источник в ОПЕК.

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«Саудиты продлят сокращение на 1 млн баррелей в сутки», ― сказал он агентству.

Также источник добавил, что Россия при этом сможет «немного нарастить» добычу нефти. Кроме того, он подчеркнул, что дискуссии касательно вариантов действий в апреле всё еще идут.

Ранее в этот день вице-премьер России Александр Новак заявил, что министры стран ОПЕК+ в четверг, 4 марта, должны выработать рекомендацию по уровням добычи нефти на апрель текущего года. Также он призвал всех участников соглашения исполнять принятые ранее обязательства по сокращению нефтедобычи.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ прошел 3 марта. На нем рассматривались возможные уровни добычи стран-членов альянса в апреле. В тот же день стало известно, что заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в апреле.

Новак сообщил, что разделяет опасения о неопределенностях на нефтяном рынке, отметив, что ситуация стала гораздо лучше, чем год назад, даже лучше, чем осенью 2020-го.

Эксперты посчитали, что 4 марта на итоговое решение ОПЕК+ повлияет баланс спроса и предложения. По прогнозам, потребление в этом году останется ниже уровня 2019 года на 4–6%. Также динамика пандемии имеет серьезное значение для решений альянса, будет оцениваться и уровень запасов нефти в США.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине. Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.

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