Цена нефти Brent выросла до $64,47 за баррель

Нефтяные котировки начали расти в преддверии заседания стран — участниц соглашения ОПЕК+, цена нефти марки Brent составила почти $64,5 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE от 4 марта.

По данным на 11:30 мск, стоимость майских фьючерсов Brent составила $64,47 за баррель с ростом 0,62%. Также выросла стоимость и апрельских фьючерсов нефти марки WTI ― до $61,58 за баррель (+0,49%).

4 марта состоится заседание министров стран — участниц соглашения ОПЕК+. Накануне источник в одной из делегаций рассказал, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендации по странам альянса по уровням добычи нефти в апреле.

«То, что нет рекомендаций, — это локальный позитив для рынков. Есть ожидание увеличения добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, а сегодня оно озвучено не было. Сохраняется интрига, это дает почву для повышенной волатильности», ― заявил «Известиям» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, 4 марта на итоговое решение стран ОПЕК+ будет влиять баланс спроса и предложения. Он указал на то, что, по прогнозам, потребление в 2021 году останется ниже уровня 2019 года на 4–6%. Кроме того, эксперт добавил, что динамика пандемии также имеет серьезное значение для решений альянса, будет оцениваться и уровень запасов нефти в США.

Днем ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%.

25 февраля опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что стоимость барреля нефти в 2021 году может достичь $85 при оптимистичном сценарии, это станет возможным при восстановлении мирового спроса и успешной борьбе с COVID-19.

По их мнению, причиной роста цен является снижение добычи нефти в США, соблюдение условий сделки ОПЕК+ и отсутствие динамики в переговорах США и Ирана. Но, по мнению аналитиков, факторы могут быть временными и в ближайшее время цены изменятся.

Ранее, в январе, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия надеется на улучшение ситуации на рынке нефти в апреле, чтобы страна смогла продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+.