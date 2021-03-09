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Аналитики не ожидают дальнейшего роста нефтяных котировок

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Возвращение нефтяных цен к уровням конца 2019 года будет краткосрочным, и в дальнейшем котировки, скорее всего, пойдут вниз, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. 8 марта стоимость барреля превысила $71, однако не удержалась на этом уровне.

На спрос надейся: решение ОПЕК+ может поднять цены на нефть к $70 за бочку
Эксперты также ожидают укрепления российской валюты до уровня в 72–73 рубля за доллар

«Цена нефти превысила $71 за баррель на новостях об атаке на крупнейший порт Саудовской Аравии. Кроме того, сформировался мощный растущий тренд на фоне активных мер стимулирования экономик в ведущих западных странах и ограничения добычи ОПЕК+», — прокомментировал ситуацию «Известиям» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В ближайшее время цены могут не удержаться на текущем уровне и пойти вниз, спрогнозировал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. В частности, один из сдерживающих факторов — то, что вакцинация не везде идет успешно и ряд стран могут ее провалить, утверждает эксперт. Кроме того, с мая Саудовская Аравия может оказаться от своих обязательств по ограничению добычи, да и вообще ОПЕК+, вероятно, пересмотрит квоты, не исключил Станислав Митрахович.

Медленное восстановление спроса на глобальном нефтяном рынке, вероятно, не даст котировкам вырасти значительно выше отметки в $70 за баррель, полагает Сергей Суверов. Также стоимость черного золота будет сдерживать ожидаемое в начале апреля решение ОПЕК+ об увеличении добычи, добавил он. В ближайшие два-три месяца цены на нефть Brent могут колебаться в диапазоне $65–72 за баррель, спрогнозировал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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