Россия нарастит нефтедобычу в апреле из-за сезонности

Россия увеличит добычу нефти в апреле на согласованные с ОПЕК+ 130 тыс. баррелей в сутки, это важно для удовлетворения сезонного спроса на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 4 марта.

Новак отметил, что страны ОПЕК+ сохранят в апреле нефтедобычу на уровне марта. При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана.

«Мы будем увеличивать добычу в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки. Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты в России», — сказал он.

Вице-премьер назвал позитивным дефицит на мировом рынке нефти, поскольку он снижает излишки накопленных запасов нефти.

«Есть дефицит на рынке, это тоже хорошо, потому что он снижает излишки остатков», — сказал он.

Однако, по словам Новака, ОПЕК+ нужно следить, чтобы рынок не «перегрелся», чтобы цены не были завышены и отражали «реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей и интересы потребителей».

Он выразил надежду, что «дальше ситуация будет более стабильная».

Ранее в четверг на министерской встрече страны — члены ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тыс. Остальные члены объединения сохранят добычу неизменной, сообщается на сайте казахстанского минэнерго.

По итогам заседания Новак сказал, что министры альянса увидели признаки восстановления спроса на нефть и надеются, что текущий год станет ключевым для нефтяного рынка.

По государствам, которые еще не до конца выполнили свои обязательства, срок погашения задолженности будет продлен до конца июля.

Источник также сообщал, что министры в ходе встречи альянса обсуждают продление дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки и на апрель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ прошел 3 марта. На нем рассматривались возможные уровни добычи стран — членов альянса в апреле. Заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в следующем месяце.