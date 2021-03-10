Погостили и хватит: Дания отправляет сирийцев домой
Дания стала первой европейской страной, которая сочла, что ситуация с безопасностью в Дамаске и соседних со столицей районах Сирии наладилась, и решила отправить домой около сотни сирийцев, находившихся в королевстве по временному виду на жительство. Правозащитники между тем забеспокоились, что датский прецедент вдохновит другие страны ЕС вернуть «своих» сирийцев на родину. Пока, впрочем, особых предпосылок для этого нет. Более того, пример Дании показывает, что вернуть мигрантов на родину не так-то просто: по закону решение о возвращении должно быть добровольным либо Копенгагену следует иметь соглашение о репатриации с сирийскими властями, заключать которое Дания категорически не хочет.
Всегда не рады
Дания никогда особо не отличалась теплыми чувствами по отношению к беженцам и с момента крупнейшего миграционного кризиса в Европе в 2015 году приняла немало мер, призванных максимально четко продемонстрировать — чужакам в стране не рады. Например, в 2016 году Копенгаген дошел до закона, позволившего конфисковывать у беженцев ценности стоимостью более $1,5 тыс., пояснив это тем, что государство не намерено содержать тех, кто в состоянии сам себя обеспечить — будь то мигрант арабского происхождения или коренной датчанин с претензией на пособие по безработице.
Невзирая на чинимые препоны, с 2011-го почти 35 тыс. сирийцев смогли получить вид на жительство в Дании. Из-за снижения притока беженцев в последние 2–3 года и с победой на выборах в 2019-м социал-демократов иммиграционная повестка, казалось, заметно отошла на второй план.
Но на днях тема миграции всплыла вновь: власти Дании сочли, что ситуация не только в Дамаске, но и в его окрестностях, находящихся под контролем правительственных войск Сирии, безопасна для возвращения туда беженцев. И объявили об отзыве временного вида на жительство у 94 сирийцев, проживавших некогда в Дамаске и округе. Копенгаген постановил: теперь гости могут отправляться к себе на родину. Более того, иммиграционная служба Дании обещала в течение 2021 года пересмотреть порядка 700 дел в отношении сирийских граждан из Дамаска и примыкающих районов.
При этом Копенгаген, строго говоря, нельзя обвинить в неискренности. Как пояснил министр по делам иммиграции Маттиас Тесфайе, Дания была «открытой и честной с самого начала» с беженцами из Сирии, заявляя, что их вид на жительство — временный и может быть отозван, если защита больше не потребуется.
Будут ли другие?
В сентябре 2020 года Европейское бюро по поддержке убежища (European Asylum Support Office) обнародовало документ «Руководство по стране: Сирия», представляющий совместную оценку членами Евросоюза ситуации в республике. При этом, как рассказала «Известиям» представительница пресс-службы бюро Анис Кассар, этот документ не затрагивал детально вопрос о возвращении беженцев на родину, а скорее рассматривал потребности в международной защите в соответствии с Женевской конвенцией.
— Эти две темы, конечно, тесно связаны, но мы хотим отметить, что документ не дает прямого ответа на вопрос о возвращении. И оценка безопасности (в случае возвращения в Сирию) подлежит индивидуальному анализу ситуации заявителя, дело которого рассматривается, — добавила Анис Кассар.
В Европейской комиссии «Известиям» также пояснили, что решения о возвращении беженцев принимаются национальными властями на индивидуальной основе. То есть Дания была в своем полном праве отказать сирийцам с временным правом на пребывание в стране жить там и дальше на основании того, что в Дамаске и округе восстановлены мир и порядок.
Впрочем, правозащитникам это пришлось не по душе. Многие организации, занимающиеся мигрантами, усомнились в том, что в Дамаске действительно безопасно. Тревогу вызвало и то, что пример Дании, ставшей первой в Европе страной, решившей вернуть сирийцев на родину, может потенциально подтолкнуть и другие государства к идее выдворения восвояси «своих» беженцев родом оттуда.
Самой радушной по отношению к беженцам в Европе, как известно, всегда была Германия. К началу 2020 года в этой стране обосновалось более 789 тыс. сирийцев (третья по величине диаспора после турок и поляков). И как рассказала «Известиям» представительница Статистического офиса Германии Николь Стампп, более 661 тыс. из этого числа получили в стране временный вид на жительство. На вопрос, рассматривается ли возможность отзыва этого вида защиты, в министерстве внутренних дел Германии «Известиям» не ответили. Однако ранее власти страны допускали лишь высылку в Сирию беженцев, совершивших уголовное преступление.
Было бы логично предположить, что примеру Дании, скорее всего, может последовать соседняя Норвегия. С начала иммиграционного кризиса эти страны, казалось, неизменно действовали в оглядке друг на друга. Когда в 2016 году Осло затевал ужесточение миграционных мер, местные парламентарии дружно ссылались на Данию, и именно в Копенгаген поучиться у соседей обустройству лагерей для беженцев ездила в свое время бывшая министр Норвегии по делам иммиграции и интеграции Сильви Листхауг.
Однако, невзирая на антимигрантскую риторику, часто звучавшую из Осло, на деле с 2014-го запросы бежавших из Сирии людей о предоставлении вида на жительство удовлетворялись на 99–100%. Всего таких с 2014 по 2020 год включительно набралось около 13,5 тыс. человек.
— Почти всем просителям убежища из Сирии были выданы разрешения с основаниями для постоянного проживания. Никто из сирийцев, ищущих защиты, до сих пор не был отвергнут или депортирован, — заверил «Известия» глава департамента убежища Управления по иммиграции Норвегии Миран Скикич.
Недорешали
Во многом пример Дании имеет мало шансов стать заразительным еще и потому, что страна не столько решила проблему с ненужными беженцами, сколько создала новую. По закону, мигрантов нельзя принудить к отъезду, решение о возвращении на родину должно быть добровольным. И тех, кто не захотел покидать Данию (а их, судя по всему, большинство), после лишения права на временное проживание просто перевезли в депортационные лагеря. Это тут же породило опасения, что вместо возвращения в Сирию беженцы застрянут в королевстве на неопределенное время, но при этом будут жить значительно хуже.
На днях правая оппозиционная Либеральная партия призвала ускорить репатриацию сирийцев через соглашение с режимом Башара Асада. Однако правящая партия, считающая лидера республики, как и многие в ЕС, нерукопожатным, категорически отвергла такой вариант.
— Лучшим решением было бы договориться с Асадом о репатриации, но Дания не хочет идти на диалог с «плохим парнем» первой из стран ЕС, — сказала «Известиям» депутат другой правой оппозиционной силы, Датской народной партии, Мари Краруп. — И в таких условиях отправка беженцев в лагеря стала лучшим из возможных вариантов.
Лучшим, конечно же, не для самих беженцев, а для страны, не желающей нового притока мигрантов. Как пояснила Мари Краруп, если сирийцам позволить вновь влиться в общество, работать и жить нормальной жизнью, это станет «очень неправильным сигналом для остальных мигрантов в мире — что можно приехать в Данию, услышать нет, но всё равно остаться».