Погостили и хватит: Дания отправляет сирийцев домой

Дания стала первой европейской страной, которая сочла, что ситуация с безопасностью в Дамаске и соседних со столицей районах Сирии наладилась, и решила отправить домой около сотни сирийцев , находившихся в королевстве по временному виду на жительство. Правозащитники между тем забеспокоились, что датский прецедент вдохновит другие страны ЕС вернуть «своих» сирийцев на родину . Пока, впрочем, особых предпосылок для этого нет. Более того, пример Дании показывает, что вернуть мигрантов на родину не так-то просто: по закону решение о возвращении должно быть добровольным либо Копенгагену следует иметь соглашение о репатриации с сирийскими властями, заключать которое Дания категорически не хочет .

Всегда не рады

Дания никогда особо не отличалась теплыми чувствами по отношению к беженцам и с момента крупнейшего миграционного кризиса в Европе в 2015 году приняла немало мер, призванных максимально четко продемонстрировать — чужакам в стране не рады. Например, в 2016 году Копенгаген дошел до закона, позволившего конфисковывать у беженцев ценности стоимостью более $1,5 тыс., пояснив это тем, что государство не намерено содержать тех, кто в состоянии сам себя обеспечить — будь то мигрант арабского происхождения или коренной датчанин с претензией на пособие по безработице.

Невзирая на чинимые препоны, с 2011-го почти 35 тыс. сирийцев смогли получить вид на жительство в Дании . Из-за снижения притока беженцев в последние 2–3 года и с победой на выборах в 2019-м социал-демократов иммиграционная повестка, казалось, заметно отошла на второй план.

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Но на днях тема миграции всплыла вновь: власти Дании сочли, что ситуация не только в Дамаске, но и в его окрестностях, находящихся под контролем правительственных войск Сирии, безопасна для возвращения туда беженцев. И объявили об отзыве временного вида на жительство у 94 сирийцев, проживавших некогда в Дамаске и округе. Копенгаген постановил: теперь гости могут отправляться к себе на родину . Более того, иммиграционная служба Дании обещала в течение 2021 года пересмотреть порядка 700 дел в отношении сирийских граждан из Дамаска и примыкающих районов.

При этом Копенгаген, строго говоря, нельзя обвинить в неискренности. Как пояснил министр по делам иммиграции Маттиас Тесфайе, Дания была «открытой и честной с самого начала» с беженцами из Сирии, заявляя, что их вид на жительство — временный и может быть отозван, если защита больше не потребуется.

Будут ли другие?

В сентябре 2020 года Европейское бюро по поддержке убежища (European Asylum Support Office) обнародовало документ «Руководство по стране: Сирия», представляющий совместную оценку членами Евросоюза ситуации в республике. При этом, как рассказала «Известиям» представительница пресс-службы бюро Анис Кассар, этот документ не затрагивал детально вопрос о возвращении беженцев на родину, а скорее рассматривал потребности в международной защите в соответствии с Женевской конвенцией.

— Эти две темы, конечно, тесно связаны, но мы хотим отметить, что документ не дает прямого ответа на вопрос о возвращении. И оценка безопасности (в случае возвращения в Сирию) подлежит индивидуальному анализу ситуации заявителя, дело которого рассматривается, — добавила Анис Кассар.

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В Европейской комиссии «Известиям» также пояснили, что решения о возвращении беженцев принимаются национальными властями на индивидуальной основе . То есть Дания была в своем полном праве отказать сирийцам с временным правом на пребывание в стране жить там и дальше на основании того, что в Дамаске и округе восстановлены мир и порядок.

Впрочем, правозащитникам это пришлось не по душе. Многие организации, занимающиеся мигрантами, усомнились в том, что в Дамаске действительно безопасно . Тревогу вызвало и то, что пример Дании, ставшей первой в Европе страной, решившей вернуть сирийцев на родину, может потенциально подтолкнуть и другие государства к идее выдворения восвояси «своих» беженцев родом оттуда.

Самой радушной по отношению к беженцам в Европе, как известно, всегда была Германия . К началу 2020 года в этой стране обосновалось более 789 тыс. сирийцев (третья по величине диаспора после турок и поляков). И как рассказала «Известиям» представительница Статистического офиса Германии Николь Стампп, более 661 тыс. из этого числа получили в стране временный вид на жительство. На вопрос, рассматривается ли возможность отзыва этого вида защиты, в министерстве внутренних дел Германии «Известиям» не ответили . Однако ранее власти страны допускали лишь высылку в Сирию беженцев, совершивших уголовное преступление.

Было бы логично предположить, что примеру Дании, скорее всего, может последовать соседняя Норвегия . С начала иммиграционного кризиса эти страны, казалось, неизменно действовали в оглядке друг на друга. Когда в 2016 году Осло затевал ужесточение миграционных мер, местные парламентарии дружно ссылались на Данию, и именно в Копенгаген поучиться у соседей обустройству лагерей для беженцев ездила в свое время бывшая министр Норвегии по делам иммиграции и интеграции Сильви Листхауг.

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Однако, невзирая на антимигрантскую риторику, часто звучавшую из Осло, на деле с 2014-го запросы бежавших из Сирии людей о предоставлении вида на жительство удовлетворялись на 99–100%. Всего таких с 2014 по 2020 год включительно набралось около 13,5 тыс. человек.

— Почти всем просителям убежища из Сирии были выданы разрешения с основаниями для постоянного проживания. Никто из сирийцев, ищущих защиты, до сих пор не был отвергнут или депортирован, — заверил «Известия» глава департамента убежища Управления по иммиграции Норвегии Миран Скикич .

Недорешали

Во многом пример Дании имеет мало шансов стать заразительным еще и потому, что страна не столько решила проблему с ненужными беженцами, сколько создала новую. По закону, мигрантов нельзя принудить к отъезду , решение о возвращении на родину должно быть добровольным. И тех, кто не захотел покидать Данию (а их, судя по всему, большинство), после лишения права на временное проживание просто перевезли в депортационные лагеря . Это тут же породило опасения, что вместо возвращения в Сирию беженцы застрянут в королевстве на неопределенное время, но при этом будут жить значительно хуже .

На днях правая оппозиционная Либеральная партия призвала ускорить репатриацию сирийцев через соглашение с режимом Башара Асада. Однако правящая партия, считающая лидера республики, как и многие в ЕС, нерукопожатным, категорически отвергла такой вариант.

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— Лучшим решением было бы договориться с Асадом о репатриации, но Дания не хочет идти на диалог с «плохим парнем» первой из стран ЕС , — сказала «Известиям» депутат другой правой оппозиционной силы, Датской народной партии, Мари Краруп. — И в таких условиях отправка беженцев в лагеря стала лучшим из возможных вариантов.