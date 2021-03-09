В Тулуне полицейские спасли запертую в гараже взрослую львицу

В Тулуне полицейские обнаружили взрослую львицу в гараже. На звериный рык пожаловались местные жители. Неизвестные держали животное в маленьком вольере. По предварительным данным, львица выступала в цирке, позже ее оставили в Тулуне, сообщает телеканал «Известия». Хищника отправили в питомник, где есть условия для содержания. Полиция проводит проверку, хозяина гаража ищут.

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