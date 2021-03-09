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СК Армении завершил предварительное расследование дела о призывах к свержению власти

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Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование уголовного дела о призывах лидера оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазгена Манукяна к насильственному свержению власти. Об этом 9 марта сообщил адвокат Арам Вардеванян.

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«Следственный комитет сегодня заявил о завершении предварительного следствия по одному из примитивных и позорных дел — в отношении первого премьера Армении Вазгена Манукяна», — написал Вардеванян в Facebook.

Уголовное дело против лидера армянской оппозиции возбуждено в связи с заявлениями 12 и 20 февраля на площади Свободы о свержении конституционного строя.

В частности, в ходе митинга 20 февраля Манукян обнародовал два плана действий по смене власти: «сломать то, на что опирается премьер», объяснительные работы с гражданами, силовиками, депутатами и противодействие структурам, которые финансируются извне, и, в случае плана «Б», захватить власть, передает «Sputnik Армения».

Адвокат Вардеванян также сообщил, что защита будет ходатайствовать о прекращении дела, так как оно не связано с уголовным кодексом.

4 марта лидеру армянской оппозиции избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде в связи с выдвинутыми обвинениями в публичных призывах к свержению конституционного строя.

В тот же день оппозиция приняла участие в митинге у парламента в Ереване. В это время там проходил правительственный час с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протесты продолжаются в стране после подписания в ноябре прошлого года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Ситуация усложнилась 25 февраля, когда ВС Армении выступили с требованием отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении. Президент страны указ Пашиняна об увольнении начальника Генштаба не подписал.

1 марта Пашинян, выступая перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана, заявил, что требование Генштаба ВС о своей отставке — это результат влияния со стороны бывших властей. Он также попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

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