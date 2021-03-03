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Оппозиция Армении заявила о возбуждении дела против своего лидера

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Против лидера оппозиции Армении Вазгена Манукяна было возбуждено уголовное дело. Об этом 3 марта сообщил представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян в ходе митинга «Движение за спасение родины».

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«Сегодня мы узнали, что Вазген Манукян получил уведомление, что следственный комитет Армении возбудил против него уголовное дело» — сообщил он.

Гегам Манукян назвал возбуждение дело против Вазгена Манукяна абсурдом со стороны властей.

Ранее в этот же день отмечалось, что в митинге оппозиции в Ереване участвует около 8 тыс. человек. Они собрались у парламента, где проходил правительственный час с участием премьер-министра Никола Пашиняна, отставки которого требуют собравшиеся.

Ситуация в стране стала более напряженной 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника генштаба ВС Армении.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. Там он назвал требование генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

Объединенная оппозиция Армении, в свою очередь, 2 марта выступила с заявлением, в котором потребовала экстренной встречи с президентом республики Арменом Саркисяном.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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