В Ереване около 8 тыс. сторонников оппозиции вышли на митинг к зданию парламента

Около 8 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции у здания армянского парламента в Ереване. В среду, 3 марта, там проходит правительственный час с участием премьер-министра Никола Пашиняна, отставки которого требуют собравшиеся.

Митингующие заняли прилегающую к парламенту часть проспекта Баграмяна. Полицейские с щитами перекрыли вход с проспекта на улицу Демирчяна, где расположен выезд из парламента.

Ранее в этот же день полиция стянула дополнительные силы как к парламенту, так и к зданию правительства. В соцсетях также появилось видео, на котором видно снайперов, занявших позиции в помещениях здания правительства.

Очередной виток напряженности ситуации в стране начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. Там он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

Объединенная оппозиция Армении в свою очередь 2 марта выступила с заявлением, в котором потребовала экстренной встречи с президентом республики Арменом Саркисяном.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершить кровопролитие.