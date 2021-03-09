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В Латвии нашли подозреваемого в краже пушки с советского мемориала

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В Латвии нашли вандала, укравшего пушку с мемориала освободителям Латвии от нацистов и Героям СССР в Екабпилсе, сообщает телеканал «Известия».

Подозреваемый признался в демонтаже пушки с памятника. Кражу мужчина совершил с помощью трактора, который находится в настоящее время в Даугаве. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет, обязательные работы или штраф.

Одновременно уголовное дело факту пропажи пушки расследуется и в России. Его возбудили 26 февраля следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц»).

Мотивом, как полагает следствие, стало негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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