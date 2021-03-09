Британские главреды возмущены заявлением принца Гарри об «узколобости» СМИ

Главные редакторы британских СМИ назвали недопустимыми слова принца Гарри об «узколобости» прессы Великобритании. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора общества британских главредов Иана Маррея.

По его словам, британские медиа не являются узколобыми, а нападки со стороны принца Гарри и его супруги Меган Маркл не заставят их отклониться от важнейшей миссии по привлечению к ответу «богатых и влиятельных».

Маррей также добавил о недопустимости подобных обвинений со стороны герцога и герцогини Сассекских без доказательств.

«Если речь идет просто о том, что герцог и герцогиня считают расизмом то, что СМИ ставят под вопрос их действия и комментируют их функции, учитывая, что работа членов королевской семьи финансируется налогоплательщиками, то тогда они ошибаются», — заявил директор.

Кроме того, Маррей напомнил о том, что помолвку и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, а также их благотворительную деятельность британские медиа освещали с положительной стороны. Однако это не означается, что пресса должна отказаться от освещения оценки образа жизни и действий супругов, добавил директор.

В интервью американской телеведущей Опре Уинфри, вышедшем в эфир в США в воскресенье, 7 марта, принц Гарри заявил, что британская пресса узколобая, особенно таблоиды. По его словам, если источник информации порочен по своей природе, является расистским или пристрастным, то это распространяется и на остальное общество. Супруга принца Гарри Меган обвиняет британские таблоиды в расизме и травле ее лично.

В ходе этого же интервью Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве.

В ходе интервью она также рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. Маркл заявила, что была расстроена решением королевской семьи не удостаивать их первенца титула принца.