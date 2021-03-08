Дацик вызвал на бой Емельяненко и пообещал покромсать ему лицо

Боец ММА Вячеслав Дацик вызвал на поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Об этом 8 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

Дацик отметил, что готов биться не за деньги, а за идею. Также боец отметил, что готов к боксерскому поединку или к бою ММА.

«Саша, ты вообще помнишь свою фамилию? Ты мозги вообще пропил. Сидишь, как старая бабуська, на скамеечке сплетничаешь. Реально, Саня, ты не боец. Я тебе личико и так покромсаю за весь твой язык. И посмотрим, кто кому какую боль покажет, и главное, кто какую боль вытерпит», — цитируют журналисты слова Дацика.

20 февраля Вячеслав Дацик нокаутировал африканского кикбоксера Тайсона Дижона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В четвертом раунде Дацик, проигрывая по очкам, провел серию ударов, в результате которой соперник попросту вылетел за пределы ринга. Дижон сумел вернуться в ринг, но оказался не готов к продолжению боя. Дацик одержал победу техническим нокаутом. Это был первый его бой после выхода из тюрьмы.

19 февраля Дацик уже заявлял о желании решить конфликт с бойцом MMA Емельяненко в поединке на ринге, чтобы не пришлось выходить за рамки закона. С 2010 года спортсмены не раз негативно высказывались в адрес друг друга.

По словам Дацика, для этого поединка ему нужно немного восстановиться после тюрьмы. В 2007 году он был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, его поместили в лечебницу, откуда в 2010 году он сбежал и нелегально прибыл в Норвегию. Там на него завели уголовное дело за ношение оружия, затем боец оказался в тюрьме. По отбытии срока россиянина выдворили в Россию, где он был приговорен к пяти годам лишения свободы. В 2016 году он вышел на свободу.