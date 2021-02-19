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Дацик пригрозил Емельяненко устроить бой «вне рамок спорта»

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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, ищет возможности решить конфликт с бойцом MMA Александром Емельяненко в поединке на ринге, чтобы не пришлось выходить за рамки закона. Об этом спортсмен рассказал в пятницу, 19 февраля, в ходе беседы с телеканалом РЕН ТВ.

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«Все ждут нашей разборки, еще с 2010 года, когда он наговорил всякой белиберды. Я ему ответил то, что ответил. В принципе этот бой будет вне рамок спорта как бы. Я думаю, что кто-нибудь возьмется за организацию, дабы не было уголовной составляющей. Я думаю, что Саше уже надоело сидеть [в тюрьме], мне уже тоже поднадоело, возвращаться мы туда не собираемся», — сказал он.

По словам Дацика, для этого поединка ему нужно немного восстановиться после тюрьмы.

При этом боец выразил сомнение в том, что Емельяненко может закончить спортивную карьеру.

«[Майк] Тайсон тоже вроде завязал, и, как все видели, настоящий Тайсон вернулся. Бои это адреналин, эффект такой же как у наркомана, только, если одни вредят своему здоровью, то другие благодаря спорту приносят пользу. Как все видели, что Тайсон в великолепной физической форме. Естественно, это благодаря спорту», — указал Дацик.

В мире спорта Дацика знают по прозвищу Рыжий Тарзан. В 2007 году он был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, его поместили в лечебницу, откуда в 2010 году он сбежал и нелегально прибыл в Норвегию. Там на него завели уголовное дело за ношение оружия, затем боец оказался в тюрьме.

По отбытии срока россиянина выдворили в Россию, где он был приговорен к пяти годам лишения свободы. В 2016 году он вышел на свободу из красноярской колонии, а в 2019 году Дацика задержали при попытке пересечения российско-эстонской государственной границы по реке Нарве.

Сейчас российский боец готовится к поединку с боксером из Камеруна Тайсоном Дижоном. Они проведут бой в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. Однако с таким прогнозом не согласился спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов, который считает, что россиянин находится в плохой форме и у него не хватит сил в бою.

В рамках турнира, кроме Дацика и Дижона, встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Боксерский турнир покажет телеканал РЕН ТВ.

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