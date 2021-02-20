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Дацик победил нокаутом Дижона на турнире РЕН ТВ
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Дацик победил нокаутом Дижона на турнире РЕН ТВ

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Боец Вячеслав Дацик нокаутировал африканского кикбоксера Тайсона Дижона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 20 февраля.

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Поединок проходил по правилам бокса. В первом раунде Дацик владел инициативой. Дижон оказался к этому готов, однако сделать с этим ничего не смог и пропустил несколько болезненных ударов.

Во втором раунде уроженец Камеруна действовал активнее и сумел совершить несколько попаданий по оппоненту. К третьему раунду Дацик начал уставать, количество атак снизилось, однако сами они стали более размашистыми.

В четвертом раунде Дацик, проигрывая по очкам, провел серию ударов, в результате которой соперник попросту вылетел за пределы ринга. Дижон сумел вернуться в ринг, но оказался не готов к продолжению боя. Дацик одержал победу техническим нокаутом. Это был первый его бой после выхода из тюрьмы.

Ранее российский боец ММА Максим Новоселов одержал победу техническим нокаутом над участником силового экстрима, бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым в бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходит в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Также в рамках турнира пройдет бой между бойцом ММА Артемом Тарасовым и спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Телеканал РЕН ТВ показывает бои в прямом эфире.

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