Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Мир
Антонов спрогнозировал дальнейшие действия США по отношению к России
Мир
Захарова заявила об идентичности риторики Байдена и его предшественников
Мир
В РФПИ назвали способ повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer
Общество
ВОЗ получила данные о случаях заражения птичьим гриппом в России
Мир
В РФПИ выразили надежду на скорое одобрение «Спутника V» в Словакии
Спорт
Дацик победил нокаутом Дижона на турнире РЕН ТВ
Экономика
Илон Маск назвал текущие цены на криптовалюты завышенными
Общество
Россиян предупредили о схемах обмана при выезде за границу

Новоселов победил техническим нокаутом Вильданова на турнире РЕН ТВ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец ММА Максим Новоселов одержал победу техническим нокаутом над участником силового экстрима, бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым в бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Скандальный ринг: что ждать от боев Кокляева и Дацика
Знаменитый стронгмен сразится с блогером Артемом Тарасовым, а боец MMA — c камерунцем Тайсоном Дижоном

В четвертом раунде поединка Новоселов провел целую серию ударов, после которой Вильданов опустился на колено и не смог встать. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Ранее в ходе турнира российский боксер Аджмал Зариф поскандалил со своим секундантом, который выбросил на ринг полотенце и тем самым признал, что его подопечный не может продолжать бой.

Турнир проходит 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. РЕН ТВ показывает бои в прямом эфире.

Главным событием турнира станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В заглавных поединках встретятся Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021