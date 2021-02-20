Новоселов победил техническим нокаутом Вильданова на турнире РЕН ТВ

Российский боец ММА Максим Новоселов одержал победу техническим нокаутом над участником силового экстрима, бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым в бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В четвертом раунде поединка Новоселов провел целую серию ударов, после которой Вильданов опустился на колено и не смог встать. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Ранее в ходе турнира российский боксер Аджмал Зариф поскандалил со своим секундантом, который выбросил на ринг полотенце и тем самым признал, что его подопечный не может продолжать бой.

Турнир проходит 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. РЕН ТВ показывает бои в прямом эфире.

Главным событием турнира станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В заглавных поединках встретятся Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев.